Romeo, filho de David Beckham, é emprestado ao time B do Brentford

Romeo Beckham, filho do ex-jogador David Beckham, foi cedido por empréstimo ao time B do Brentford para o resto da temporada, anunciou nesta sexta-feira o clube da Premier League.

O meia de 20 anos, que passou pela base do Arsenal, treinava há dois meses com sua nova equipe para manter a forma nas férias do futebol nos Estados Unidos, onde jogava no segundo time do Inter Miami, clube que seu pai é presidente e um dos donos.

"Estou muito orgulhoso e muito feliz por estar aqui", afirmou Romeo Beckham ao site do Brentford.

Romeo chegou ao Fort Lauderdale em 2021, antes de a equipe passar a se chamar Inter Miami II no ano passado.

Ele esteve em campo com o time principal do Inter Miami em um amistoso contra o Barcelona no último mês de julho.

