Preços mundiais dos alimentos seguem baixando, diz FAO

Os preços mundiais dos alimentos caíram ainda mais em dezembro e ficaram abaixo do nível de um ano atrás, ao término de um 2022 marcado pela alta dos valores, anunciou a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) nesta sexta-feira (6).

O Índice de Preços de Alimentos da FAO, que acompanha a evolução dos preços internacionais de uma cesta de produtos básicos, caiu 1,9% em relação ao nível de novembro de 2022.

Esta é a nona queda consecutiva após o aumento recorde em março - uma consequência do início da invasão russa da Ucrânia.

Este índice situa-se em 132,4 pontos em média em dezembro, "1% menos do que o seu valor um ano antes. No entanto, para o ano de 2022 como um todo (...) o índice se estabeleceu em 143,7 pontos; ou seja, 14,3% a mais que o valor médio de 2021", indicou a FAO.

"É bom que os preços dos alimentos se acalmem após dois anos muito voláteis", disse Máximo Torero, economista-chefe da FAO.

É primordial "manter-se em alerta e concentrar-se em mitigar a insegurança alimentar global", acrescentou.

O índice de preço dos óleos vegetais, que baixou 6,7%, impulsiona essa queda mensal.

Os preços dos óleos de palma, soja, canola e girassol caíram em dezembro, atingindo seu nível mais baixo desde fevereiro de 2021.

O valor dos cereais caiu 1,9% em relação ao mês de novembro, devido à maior disponibilidade de trigo após as colheitas no hemisfério sul e à queda dos preços mundiais do milho.

