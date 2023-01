Número 1 do mundo, Carlos Alcaraz anuncia que está fora do Aberto da Austrália por lesão

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, anunciou nesta sexta-feira que está fora do Aberto da Austrália (16-29 de janeiro), o primeiro Grand Slam da temporada, devido a uma lesão sofrida na perna direita durante um treinamento.

"Quando estava no meu melhor momento da pré-temporada, me lesionei em um gesto fortuito e forçado treinando, desta vez no músculo semimembranoso da perna direita. Trabalhei muitíssimo para chegar no meu melhor nível à Austrália", escreveu Alcaraz em uma primeira mensagem no Twitter.

"Infelizmente não poderei jogar nem o Care A2+ Kooyong nem o Aberto da Austrália. É um momento duro, mas tenho que ser otimista, me recuperar e olhar para frente. Nos vemos em 2024, Aberto da Austrália", acrescentou o tenista de 19 anos.

Alcaraz se tornou em 2022 o jogador mais jovem a alcançar o topo do ranking da ATP desde a sua criação, em 1973, depois de se sagrar campeão do US Open em setembro. Alguns meses depois, também foi o mais jovem a terminar o ano como número 1 do mundo.

Uma lesão muscular no abdômen o levou a abandonar nas quartas de final o Masters 1000 de Paris em novembro, após o qual teve que encerrar sua temporada, sem poder disputar o ATP Finals de Turim e a fase final da Copa Davis.

Seu retorno a Melbourne era especialmente esperado pela perspectiva de um eventual duelo com o sérvio Novak Djokovic, o melhor jogador de quadra dura (nove títulos no Aberto da Austrália e três no US Open).

Djokovic volta em 2023 ao primeiro Major da temporada, depois de não tê-lo disputado no ano passado por sua recusa a se vacinar contra a covid-19.

