Menino de 6 anos é preso após abrir fogo em escola no leste dos EUA

Um menino de seis ano abriu fogo nesta sexta-feira (6) dentro de uma sala de aula no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, ferindo gravemente uma professora, e encontra-se sob custódia policial, informou a polícia.

Nenhum aluno ficou ferido no incidente, que ocorreu na Escola Primária Richneck da cidade costeira de Newport News, no leste dos EUA.

"O indivíduo é um aluno de seis anos. Ele está agora mesmo sob custódia policial", informou em coletiva de imprensa o chefe da polícia local, Steve Drew, acrescentando "não tratar-se de uma tiro acidental".

A polícia informou que a vítima é uma professora de cerca de 30 anos que corre risco de vida.

"Estou chocado e com o coração partido", disse o superintendente das escolas da cidade, George Parker. "Precisamos do apoio da comunidade para garantir que as armas fiquem fora do alcance dos jovens."

Tiroteios em escolas devastam os EUA, com tragédias recentes incluindo o assassinato em maio passado de 19 crianças e dois professores em Uvalde, Texas, por um atirador de 18 anos.

De acordo com o Gun Violence Archive, houve cerca de 44 mil mortes relacionadas a armas de fogo nos EUA no ano passado, cerca de metade das quais foram casos de assassinatos, acidentes e legítima defesa. A outra metade foi de suicídios.

