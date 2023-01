Manchester United elimina Everton na Copa da Inglaterra

O Manchester United se classificou para a quarta rodada (fase de 16 avos de final) da Copa da Inglaterra ao derrotar o Everton por 3 a 1 nesta sexta-feira, em um duelo entre duas equipes da Premier League.

Marcus Rashford foi de novo protagonista. Ele já tinha marcado nos dois últimos jogos do United e hoje deixou mais uma vez sua marca, convertendo pênalti nos acréscimos (90+6).

Mas antes mesmo de balançar as redes, Rashford já tinha sido decisivo ao participar dos dois primeiros gols dos 'Red Devils'.

No primeiro, cruzou rasteiro para o brasileiro Antony completar aos 3 minutos de jogo. No segundo tempo, no minuto 52, fez a jogada pela esquerda que terminou com o gol contra do zagueiro Conor Coady, que antes tinha igualado o placar para o Everton (14).

Esta é a sétima vitória seguida do Manchester United, que ganha confiança para o para os clássicos com Manchester City e Arsenal, seus próximos adversários no Campeonato Inglês.

Antes, os 'Red Devils' enfrentam pela Copa da Liga Inglesa na próxima terça-feira o Charlton, da terceira divisão.

Por sua vez, o Everton do técnico Frank Lampard chega ao oitavo jogo sem vitória. Agora eliminado das copas nacionais, o time terá que voltar todas as energias para sair da zona de rebaixamento na Premier League.

A Copa da Inglaterra continua no fim de semana e o principal duelo será no domingo, entre Manchester City e Chelsea, que se enfrentaram na quinta-feira pelo Campeonato Inglês, com vitória dos 'Citizens' por 1 a 0.

-- Jogos e programação da terceira rodada da Copa da Inglaterra:

- Sexta-feira

(+) Manchester United - Everton 3 - 1

- Sábado

(09h30) Gillingham (4a div.) - Leicester

Forest Green Rovers (3a div.) - Birmingham (2a div.)

Crystal Palace - Southampton

Preston NE (2a div.) - Huddersfield (2a div.)

Tottenham - Portsmouth (3a div.)

Reading (2a div.) - Watford (2a div.)

(12h00) Blackpool (2a div.) - Nottingham Forest

Hull (2a div.) - Fulham

Middlesbrough (2a div.) - Brighton

Chesterfield (5a div.) - West Brom (2a div.)

Boreham Wood (5a div.) - Accrington Stanley (3a div.)

Bournemouth - Burnley (2a div.)

Fleetwood Town (3a div.) - Queens Park Rangers (2a div.)

Millwall (2a div.) - Sheffield United (2a div.)

Shrewsbury Town (3a div.) - Sunderland (2a div.)

Ipswich Town (3a div.) - Rotherham United (2a div.)

(14h30) Grimsby Town (4a div.) - Burton Albion (3a div.)

Brentford - West Ham

Coventry (2a div.) - Wrexham (5a div.)

Luton Town (2a div.) - Wigan (2a div.)

(15h00) Sheffield Wednesday (3a div.) - Newcastle

(17h00) Liverpool - Wolverhampton

- Domingo

(09h30) Bristol City (2a div.) - Swansea (2a div.)

Derby County (3a div.) - Barnsley (3a div.)

(11h00) Hartlepool United (4a div.) - Stoke City (2a div.)

Stockport County (4a div.) - Walsall (4a div.)

Cardiff City (2a div.) - Leeds United

Norwich City (2a div.) - Blackburn (2a div.)

(13h30) Manchester City - Chelsea

Aston Villa - Stevenage FC (4a div.)

- Segunda-feira

(17h00) Oxford United (3a div.) - Arsenal

(+): classificado para a quarta rodada

