Lula visitará Uruguai em 25 de janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará o Uruguai em 25 de janeiro, anunciou nesta sexta-feira (6) o Ministério das Relações Exteriores uruguaio pelo Twitter.

"Depois de aceitar o convite do presidente @LuisLacallePou, seu homólogo do Brasil @LulaOficial visitará o Uruguai no próximo 25 de janeiro", diz o tweet.

Lacalle Pou (centro-direita) fez o convite durante sua viagem à Brasília para participar da posse do novo presidente brasileiro.

Ele estava acompanhado dos ex-presidentes uruguaios Julio Sanguinetti (centro-direita) e José Mujica (esquerda), buscando sinalizar unidade em um momento em que o Uruguai procura flexibilizar o Mercosul.

O governo uruguaio deu os primeiros passos para um acordo de livre comércio com a China e apresentou uma solicitação de ingresso no Acordo de Associação Transpacífico (TPP), gerando críticas de seus parceiros do bloco, integrado também pelo Brasil, a Argentina e o Paraguai.

O chanceler uruguaio, Francisco Bustillo, e seu par brasileiro, Mauro Vieira, "estão trabalhando na agenda deste encontro bilateral", indicou o tweet da chancelaria.

Lula fará também uma visita oficial à Argentina em 23 de janeiro, onde no dia seguinte será realizada a cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), da qual também participa Lacalle Pou.

