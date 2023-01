Jogador da NFL conversa com companheiros de time após sofrer ataque cardíaco

O jogador de futebol americano Damar Hamlin, do Buffalo Bills, que no início da semana sofreu um ataque cardíaco durante um jogo da equipe, fez uma videochamada com os companheiros de time nesta sexta-feira, após ser extubado no hospital onde está internado, informou a franquia da NFL.

Hamlin, de 24 anos, teve uma parada cardíaca na última segunda-feira no jogo dos Bills contra o Cincinnati Bengals depois de sofrer uma forte pancada no peito quando tentava marcar um adversário.

O jogador foi ressuscitado no campo antes de ser internado em estado crítico no hospital da Universidade de Cincinnati (UCMC).

"Eu amo vocês, caras", disse Hamlin aos companheiros na videochamada, informou o Buffalo Bills.

"Segundo os médicos do UCMC, o tubo de respiração de Damar foi retirado durante a noite", acrescentou a equipe em um tuíte. "Ele continua progredindo notavelmente em sua recuperação".

Timothy Pritts, médico do UCMC, disse na quinta-feira que, quando o jogador acordou pela primeira fez, perguntou se os Bills tinham vencido o jogo. "A resposta é sim, Damar, você venceu o jogo da vida", respondeu o médico.

Após o incidente com Damar Hamlin, a NFL anunciou que o jogo entre Bills e Bengals será cancelado, e não reagendado. Segundo a organização, a decisão foi tomada depois de consultar ambas as equipes e o sindicato de jogadores.

