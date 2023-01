Fifa reintroduz licença para agentes de jogadores

O novo regulamento da Fifa sobre os agentes de jogadores entrará em vigor na próxima segunda-feira, com a reintrodução de uma licença, a proibição da representação múltipla e um teto para comissões, anunciou a federação internacional nesta sexta-feira.

Este novo regulamento, adotado em dezembro em Doha pelo conselho da Fifa, "é uma etapa decisiva na implementação de um sistema de contratações mais justo e transparente no futebol".

"O regulamento estabelece critérios de serviço mínimos entre os agentes de futebol e seus clientes. Entre outras medidas, impõe um sistema de licenças obrigatório, proíbe a representação múltipla para evitar conflitos de interesses e aplica um limite nas comissões. Desta forma, pretende-se reforçar a estabilidade contratual, proteger a integridade do sistema de transferências e alcançar mais transparência em todas as questões financeiras", explicou a Fifa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O procedimento para obter uma licença de agente entrará em vigor a partir de segunda-feira, mas "foi definido um período de transição que vai até o dia 1 de outubro deste ano", acrescentou a federação.

"A partir de tal data, só poderão ser contratados os serviços de agentes de futebol com licença e será aplicado o limite nas comissões dos agentes", continuou.

Esta medida tentará amenizar a falta de regulamentação da profissão de agente depois que as licenças da Fifa foram abolidas em 2015. Desde então, só algumas federações controlam a atividade.

O Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES) de Neuchatel, na Suíça, denunciou em 2018 "uma situação de faroeste", com uma concorrência feroz entre intermediários e "um alto nível de concentração nos segmentos mais lucrativos", controlado por um punhado de agentes prestigiados.

A outra crítica habitual contra os agentes é quanto a suas remunerações, principalmente ligadas ao valor das contratações ao invés do salário dos jogadores, o que faz com que esses empresários incitem as mudanças de clube.

A Fifa quer acabar com esta situação colocando um teto de comissões fixo de 3% a 6% do salário anual, se o agente representa o jogador e/ou o clube comprador, e de 10% sobre o valor pago pela transferência se representa o clube vendedor.

Na janela de transferências de 2022, entre 1 de junho e 1 de setembro, o montante em contratações internacionais no futebol masculino foi de 4,76 bilhões de euros, segundo a Fifa.

kn/jed/pm/cb

Tags