Dos 7.000 detentos que Junta de Mianmar promete soltar, 300 são presos políticos

Dos 7.000 detentos que a junta militar birmanesa anunciou esta semana que planeja libertar, cerca de 300 estão presos por motivos políticos, disse a ONU nesta sexta-feira (6).

O porta-voz do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), Jeremy Laurence, manifestou sua satisfação com a libertação dos presos políticos, mas lamentou que, no mesmo dia, tenha-se anunciado que "mais 22 foram detidos".

Por ocasião das celebrações pelo 75º aniversário da independência do país, na quarta-feira, a Junta, que regularmente anistia presos nas datas festivas, anunciou que vai libertar 7.012 pessoas. Não foi especificado se inclui pessoas detidas no âmbito da repressão contra dissidência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Desses, cerca de 300 são presos políticos", afirmou Laurence, porta-voz do ACNUDH, em uma conferência regular em Genebra, citando fontes ditas "confiáveis" e observando que 195 casos foram verificados.

A Associação de Ajuda aos Presos Políticos (AAPP), uma organização local, divulgou nesta sexta-feira a mesma estimativa de 300 presos políticos e disse ter conseguido confirmar, até agora, "a libertação de 223 presos políticos identificados".

O golpe militar de 1º de fevereiro de 2021, que derrubou o governo da líder civil Aung San Suu Kiy e provocou grandes manifestações e uma repressão sangrenta, pôs fim a um breve período de liberdades neste país do Sudeste Asiático.

Das cerca de 17.000 pessoas detidas desde o golpe, mais de 13.000 continuam detidas, acrescentou Laurence.

Segundo ele, o Alto Comissariado pretende publicar um relatório sobre a situação no país.

A libertação de prisioneiros políticos em Mianmar esta semana é "um alívio para as pessoas injustamente detidas, mas também para suas famílias", completou.

"Aproveitamos a oportunidade para solicitar a libertação de milhares de outras pessoas que ainda estão detidas por se oporem ao regime militar", reforçou.

apo-bur/nl/thm/mab/eg/tt

Tags