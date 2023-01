Dejan Lovren se defende de acusação de cânticos fascistas

O zagueiro croata Dejan Lovren, que acaba de ser contratado pelo Lyon, se defendeu nesta sexta-feira da acusação de ter entoado cânticos com conotações neonazistas e fascistas durante as comemorações da seleção da Croácia pelo terceiro lugar na Copa do Mundo, afirmando que se tratava de "uma música patriótica".

"Já expliquei tudo na Croácia sobre esse vídeo do YouTube, mas não chegou à França. Para mim, se trata de uma música patriótica que quer dizer que amo o meu país", declarou Lovren em sua chegada a Lyon.

"O cântico do qual estão falando não é +Za dom Spremni+, mas +Cavoglavé+, que absolutamente não é fascista. Ele se remonta à liberação do país e a glória da Croácia. Cantamos todos para festejar um momento feliz. Meu país lutou por sua independência, obtida muito recentemente, e segue em construção", ressaltou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não é bom que minha passagem (pelo Lyon) comece assim. Respeito todo mundo. A primeira pessoa que me parabenizou depois do Mundial foi (o tenista) Novak Djokovic, que é sérvio. Um país no qual tenho muitos amigos", acrescentou.

"Mas eles me atacaram. Foi distorcido de forma negativa, sem fazer referência à música correta. Não tem nada a ver com o fascismo. Por isso estou surpreso. Chego ao Lyon com energia positiva e quero mostrá-la em campo", concluiu.

fjt/dfa/dr/cb

Tags