Comunicado do Business Wire :GIGABYTE

A GIGABYTE, líder no fornecimento de hardware de computador e pioneira no setor de tecnologia, apresenta o "Poder da Computação" na CES 2023 para demonstrar proezas excepcionais de computação que impulsionam tecnologias inovadoras. Uma ampla gama de soluções de computadores pessoais e empresariais é trazida à exposição para ecoar com o tema.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230105005719/pt/

GIGABYTE na CES 2023: Poder da Computação para Remodelar o Mundo (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- Servidores de Centrais de Dados: Avanços de computação que impulsionam tecnologias de última geração e aplicativos de IA.

-- Soluções Avançadas de Refrigeração: Desempenho computacional e sustentabilidade ambiental em harmonia.

-- Plataformas de Computação Móvel: Computação zonal para permitir um transporte mais seguro e ecológico.

-- PCs e Laptops: Desempenho de última geração entregue para nativos digitais.

A Central de Dados é uma parte integrante de fazer avanços tecnológicos. A GIGABYTE sempre foi considerada pioneira no desenvolvimento de novos produtos de servidores para desenvolvedores e trabalhou em integrações de software, a fim de oferecer soluções de produtos alinhadas com o futuro da era digital. A GIGABYTE trouxe à CES seu hardware de servidor de última geração e tecnologia de computação que libera maior desempenho, melhor eficiência energética e está pronta para computação de alta densidade com as mais recentes CPUs e GPUs bem como acelerar cargas de trabalho de qualquer escala. Também está em exposição uma estação de trabalho de nível empresarial que se une ao ambiente de desenvolvimento IA MLOps pronto para uso da MyelinTek. A interface fácil de usar do MLOps permite que os engenheiros treinem modelos adequados de IA com rapidez para suas inovações, sendo que o excelente desempenho da estação de trabalho permite uma implementação simples.

As demandas de computação estão enfrentando um dilema térmico no qual o ganho de desempenho é sacrificado pelo ambiente. Ar da GIGABYTE, Líquido e Soluções de Refrigeração por Imersão são especialmente criados para aumentar a eficiência da dissipação de calor, ao capacitar os servidores a oferecer alto desempenho excepcional enquanto reduzem as emissões de carbono, abrindo caminho para um futuro sustentável sem sacrificar o crescimento econômico. Em seu estande na CES, a GIGABYTE também apresenta o TO15-Z40, que é um servidor OCP compatível com todos os principais tanques de imersão, a fim de mostrar a computação mais preparada para o futuro aos líderes do setor que desejam criar um equilíbrio entre os avanços tecnológicos e a sustentabilidade ambiental.

A tecnologia veicular está prosperando, pois aproveita o poder da computação para comandar a inteligência artificial e as comunicações, abrindo caminho para uma condução mais segura e um trânsito mais inteligente. Com ampla experiência em desenvolver a ADCU (Autonomous Driving Control Unit - Unidade de Controle de Condução Autônoma) e a ADAS DCU (Domain Control Unit - Unidade de Controle de Domínio), a GIGABYTE fornece à indústria automotiva DCUs zonais integrados de alto desempenho e hosts de controle de tomadas de decisão, que são construídos com uma arquitetura centralizada e podem ser integrados a vários requisitos e conceitos de design, reduzindo custos de produção de veículos.

A GIGABYTE lançou sua mais nova iteração de laptops para criadores AERO e laptops para jogos eletrônicos AORUS bem antes do início da CES. Ambas as séries de laptops são construídas com processadores Intel® Core? de 13a geração e placas gráficas NVIDIA RTX? série 40 e, além disto, projetadas com as tecnologias mais recentes, para apresentar aos fanáticos por tecnologia um desempenho de computação que supera suas expectativas. O recém-coroado vencedor do Prêmio de Inovação CES 2023, kit Stealth 500 PC DIY, e um enorme monitor de jogos eletrônicos de 48" também serão expostos aos usuários para deleitarem seus olhos.

Acesse o 'Poder da Computação' da GIGABYTE no site do evento

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230105005719/pt/

Contato

Mídia: Michael Pao brand@gigabyte.com

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags