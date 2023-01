Começa cessar-fogo anunciado pela Rússia na Ucrânia, segundo horário previsto

Teve início a janela de horário do cessar-fogo temporário decretado unilateralmente pelo presidente russo, Vladimir Putin, na Ucrânia durante o Natal ortodoxo, a partir das 9h GMT (6h em Brasília), ante o ceticismo de Kiev.

Nos termos desta trégua, anunciada na véspera, as tropas russas baixarão as armas até as 21h GMT (18h em Brasília) de sábado (7).

