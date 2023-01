Australiana Ashleigh Barty, ex-número 1 do tênis, está grávida

A australiana Ashleigh Barty, que surpreendeu o tênis mundial ao se aposentar em março, quando era a número 1 e tinha apenas 25 anos, anunciou nesta sexta-feira que está grávida.

"2023 deve ser o melhor ano", escreveu a tricampeã do Grand Slam em sua conta no Instagram, acrescentando uma foto de um par de sapatos de bebê junto com sua cadela.

"Estamos muito felizes com nossa nova aventura. Origi (a cadela) já está agindo como uma irmã mais velha protetora", acrescentou Barty, que se casou com Garry Kissick em julho, seis meses depois de vencer o Aberto da Austrália.

