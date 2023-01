Após sofrer primeira derrota, Napoli entra pressionado na 17ª rodada do Italiano

A primeira derrota do líder Napoli (1 a 0 para a Inter de Milão) deu esperanças a seus perseguidores, que tentarão se aproximar ainda mais na 17ª rodada do Campeonato Italiano.

Depois da pausa para a Copa do Mundo, o Milan (vice-líder a cinco pontos do time napolitano), a Juventus (terceira a sete pontos) e a Inter (quarta a oito pontos) esperam que o tropeço do líder não tenha sido um fato isolado.

E a pressão pode ser grande para o Napoli, já que Juventus e Inter jogam primeiro, no sábado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A 'Velha Senhora', que vem de uma sequência de sete vitórias na Serie A sem sofrer gols, recebe a Udinese (8ª), enquanto os 'nerazzurri' visitam o Monza (15º), com o retorno de Romelu Lukaku.

O efeito da derrota do Napoli será comprovado no domingo, quando o time visita a Sampdoria (18ª), que está na zona de rebaixamento, mas vem de vitória sobre o Sassuolo (16º).

A equipe napolitana pode garantir o título simbólico de campeã do primeiro turno em caso de vitória, mas dependerá também do resultado do Milan, que no domingo recebe a Roma (6ª).

Para os 'giallorossi', a viagem a San Siro é uma grande oportunidade para se aproximar do G4, que dá vaga para a a próxima Liga dos Campeões da Europa.

-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sábado:

(11h00) Fiorentina - Sassuolo

(14h00) Juventus - Udinese

(16h45) Monza - Inter

- Domingo:

(08h30) Salernitana - Torino

(11h00) Spezia - Lecce

Lazio - Empoli

(14h00) Sampdoria - Napoli

(16h45) Milan - Roma

- Segunda-feira:

(14h30) Hellas Verona - Cremonese

(16h45) Bologna - Atalanta

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 41 16 13 2 1 37 13 24

2. Milan 36 16 11 3 2 31 16 15

3. Juventus 34 16 10 4 2 25 7 18

4. Inter 33 16 11 0 5 35 22 13

5. Lazio 30 16 9 3 4 27 13 14

6. Roma 30 16 9 3 4 19 14 5

7. Atalanta 28 16 8 4 4 24 17 7

8. Udinese 25 16 6 7 3 25 18 7

9. Torino 22 16 6 4 6 17 18 -1

10. Fiorentina 20 16 5 5 6 19 21 -2

11. Bologna 19 16 5 4 7 20 26 -6

12. Lecce 18 16 4 6 6 16 18 -2

13. Empoli 18 16 4 6 6 13 20 -7

14. Salernitana 17 16 4 5 7 20 26 -6

15. Monza 17 16 5 2 9 17 23 -6

16. Sassuolo 16 16 4 4 8 16 24 -8

17. Spezia 14 16 3 5 8 16 28 -12

18. Sampdoria 9 16 2 3 11 8 28 -20

19. Cremonese 7 16 0 7 9 11 27 -16

20. Hellas Verona 6 16 1 3 12 13 30 -17

bds/cd/smr/dr/pm/cb

Tags