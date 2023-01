Wall Street fecha em queda após dados do emprego nos EUA

A bolsa de Nova York fechou em queda, nesta quinta-feira (5), depois da divulgação de dados que mostraram a solidez do mercado de trabalho nos Estados Unidos - o que poderia estimular o Federal Reserve (Fed, banco central americano) a manter sua política de aumento dos juros.

Embora os dados gerais do emprego para dezembro só vão ser divulgados na sexta-feira, os números do setor privado foram melhores do que o esperado, apesar de um forte ajuste na política monetária por parte do Fed, que tenta frear o consumo e os investimentos.

As empresas privadas americanas criaram muito mais empregos do que o esperado no mês passado, em um mercado de trabalho muito fortalecido com disparidades entre setores, segundo os dados divulgados nesta quinta.

No último mês de 2022, as empresas privadas criaram 235.000 empregos, segundo a pesquisa mensal do ADP/Stanford Lab, muito acima da faixa de 148.000 a 153.000, estimada por diversos economistas.

Assim, o Dow Jones registrou queda de 1,02% a 32.930,08 pontos, o tecnológico Nasdaq recuou 1,47% a 10.305,24 unidades, e o índice ampliado S&P 500 perdeu 1,16% a 3.808,10.

