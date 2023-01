Técnico do Benfica critica Chelsea por tentar contratar Enzo Fernández

O técnico do Benfica, o alemão Roger Schmidt, se mostrou incomodado nesta quinta-feira com as tentativas do Chelsea de contratar o meia argentino Enzo Fernández, campeão do mundo no Catar, cuja cláusula de rescisão é de 120 milhões de euros.

"Há um clube que quer o nosso jogador. Eles sabem que não queremos vender, tentam colocar o jogador do lado deles e sabem que só podem conseguir esse jogador quando pagarem a cláusula. Então é uma situação muito clara", disse o treinador em entrevista coletiva.

"O que estão tentando fazer com Enzo é desrespeitoso com todos nós, com o Benfica e não posso aceitar. Estão deixando o jogador louco, fingem que vão pagar a cláusula e depois querem negociar. Não é o que eu entendo como uma boa relação entre clubes", acrescentou.

Contratado em julho por 10 milhões de euros junto ao River Plate, Enzo Fernández tem contrato com a equipe portuguesa até 2027.

O meia de 21 anos se destacou na Copa do Mundo como titular da seleção argentina e foi eleito a revelação do torneio.

Depois do título da 'Albiceleste' no Catar, Fernández faltou a vários treinos do Benfica por ficar na Argentina sem autorização, o que segundo Schimidt "terá consequências".

