Setor privado surpreende nos EUA e cria 235 mil vagas em dezembro

As empresas privadas nos Estados Unidos criaram muito mais empregos em dezembro do que o esperado, em um mercado de trabalho muito forte, embora ainda com disparidades entre os setores - conforme dados divulgados nesta quinta-feira (5), véspera da divulgação dos números oficiais.

No último mês de 2022, as empresas privadas criaram 235.000 vagas, revela a pesquisa mensal da ADP/Stanford Lab, um número bem acima do que a faixa de 148.000 a 153.000 esperada por vários economistas.

