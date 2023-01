Putin ordena cessar-fogo na Ucrânia para Natal ortodoxo

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou, nesta quinta-feira (5), a aplicação de um cessar-fogo a suas tropas na Ucrânia nos dias 6 e 7 de janeiro, por ocasião do Natal ortodoxo, a primeira trégua desde o início do conflito há quase um ano.

O anúncio acontece depois que o patriarca da igreja ortodoxa russa Kirill, de 76 anos, pediu uma pausa nos combates na véspera do Natal ortodoxo, que será comemorado no sábado.

Em uma conversa por telefone com Putin, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, também pediu a aplicação de um "cessar-fogo unilateral" para iniciar negociações de paz com Kiev.

"Em vista do chamado de Sua Santidade, o patriarca Kirill, instruo o ministro da Defesa da Rússia a introduzir um regime de cessar-fogo ao longo de toda linha de contato entre as partes na Ucrânia", anunciou o Kremlin em nota.

A trégua terá início às 12h locais (6h em Brasília) de 6 de janeiro e vai até as 24h locais (18h em Brasília) de 7 de janeiro, acrescentou.

Putin pediu às tropas ucranianas respeito à trégua para que os que professam a fé ortodoxa - majoritária na Ucrânia e na Rússia - possam "assistir aos serviços religiosos na véspera de Natal, assim como no Dia do Natividade de Cristo".

Este seria o primeiro cessar-fogo desde o início da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro. Até agora, só foram alcançados acordos locais, como em abril, quando os civis foram evacuados da siderúrgica de Azovstal em Mariupol, no sudeste do país.

Por sua vez, o assessor da Presidência ucraniana, Mykhailo Podoliak, classificou o anúncio russo de "hipocrisia" e insistiu em que as tropas de Moscou deveriam abandonar seu país.

"A Rússia deve deixar os territórios ocupados. Somente então haverá uma 'trégua temporária'. Fique com sua hipocrisia", tuitou.

Em uma mensagem anterior enviada à imprensa, Podoliak denunciara o cessar-fogo como um "mero gesto de propaganda".

Em sua conversa telefônica com Putin, o presidente da Turquia pediu que as negociações com a Ucrânia fossem retomadas.

O russo respondeu que está pronto para um "diálogo sério" com a Ucrânia, desde que as autoridades de Kiev aceitem "as novas realidades territoriais" que surgiram após a invasão do país.

Em setembro, Moscou reivindicou a anexação de quatro oblasts (províncias) que ocupa parcialmente na Ucrânia, assim como já havia feito com a península ucraniana da Crimeia em março de 2014.

Erdogan, que se postula como mediador no conflito, também falou por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky.

O presidente ucraniano, no entanto, recusa-se a negociar com a Rússia enquanto Putin estiver no poder, insistindo em que o objetivo é recuperar todos os territórios ocupados.

Além disso, o pedido de cessar-fogo do patriarca Kirill, que é próximo de Putin, corre o risco de ter pouco impacto na Ucrânia, onde sua influência entrou em declínio nos últimos anos.

Ente 2018 e 2019, estabeleceu-se na Ucrânia uma igreja independente da tutela religiosa russa. Já em maio, pouco depois do início da invasão russa, a igreja ortodoxa ucraniana rompeu seus laços com Moscou.

Os apelos de cessar-fogo ocorrem dias depois de um ataque ucraniano na véspera do Ano Novo com pelo menos 89 soldados russos mortos em Makiivka, na província anexada de Donetsk.

Em um fato pouco comum desde o início do conflito, o Exército russo admitiu este trágico balanço após o bombardeio, o que lhe rendeu duras críticas.

Na frente de batalha, os combates continuam intensos, especialmente em Bakhmut, no leste, que as tropas russas - apoiadas por mercenários do grupo Wagner - tentam controlar há meses.

Segundo o balanço diário da Presidência ucraniana, cinco pessoas morreram, e oito ficaram feridas nas últimas 24 horas.

Em Chasiv Yar, uma localidade situada a menos de 20 km de Bakhmut, os moradores disseram à AFP que um míssil russo havia atingido um edifício, ferindo um homem e uma mulher.

A explosão destruiu as janelas de um edifício contíguo e de um hospital, deixando muitos escombros pelo chão.

"Quando ficar muito difícil, vamos deixar a cidade", declarou Olena, uma moradora, à AFP. "Tenho três cachorros. Já teria partido se alguém aceitasse levá-los, mas ninguém quer", explicou.

Mais ao sul, em Berislav, cidade próxima a Kherson, os bombardeios causaram a morte de duas pessoas, segundo o chefe adjunto da administração presidencial, Kirilo Timochenko.

Outras duas morreram um ataque no oblast de Zaporizhzhia, também no sul, segundo o governador Oleksandr Starukh.

