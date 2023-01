Putin ordena cessar-fogo na Ucrânia em 6 e 7 de janeiro, anuncia Kremlin

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou, nesta quinta-feira (5), que suas forças implementem um cessar-fogo na Ucrânia de 6 a 7 de janeiro, por ocasião do Natal ortodoxo, após um pedido feito pelo patriarca Kirill - informou o Kremlin.

"Em vista do chamado de Sua Santidade o patriarca Kirill, instruo o ministro russo da Defesa a introduzir um regime de cessar-fogo ao longo de toda linha de contato entre as partes na Ucrânia, a partir das 12h de 6 de janeiro deste ano até as 24h de 7 de janeiro", diz Putin, conforme o comunicado divulgado pelo Kremlin.

