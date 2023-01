Presidente dos EUA antecipa para o domingo sua chegada ao México

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegará ao México no domingo, um dia antes do previsto, para uma visita oficial e participar da cúpula da América do Norte, informou o governo mexicano.

"O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegará no domingo, 8 de janeiro, à tarde, no Aeroporto Internacional Felipe Ángeles. Será bem-vindo ao México", informou no Twitter o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard.

Biden viajará à Cidade do México após visitar no domingo a cidade fronteiriça de El Paso, no Texas.

Nesta quinta-feira (5), o presidente americano anunciou medidas migratórias que permitirão a entrada aos EUA de até 30 mil pessoas de Cuba, Haiti, Nicarágua e a Venezuela por mês nos próximos dois anos.

Originalmente, Biden, para quem o tema migratório se tornou um calcanhar de Aquiles, tinha previsto chegar à capital mexicana por volta das 13h00 locais de segunda-feira (16h00 de Brasília), afirmou Ebrard mais cedo.

Nesse dia, ele tem agendada uma reunião com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, e na terça, vai participar da cúpula juntamente com o premiê canadense, Justin Trudeau.

No programa inicial, o presidente americano tem prevista sua saída do México na tarde de terça-feira.

