Petróleo tem recuperação técnica em mercado que permanece deprimido

Os preços do petróleo se recuperaram nesta quinta-feira (5), depois de duas sessões com fortes quedas, impulsionados por compras a bom preço e problemas em um oleoduto na região leste dos Estados Unidos.

Embora o mercado continue pessimista sobre a demanda de petróleo, em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março subiu 1,09%, fechando a 78,69 dólares.

Enquanto isso, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em fevereiro subiu 1,13%, cotado a 73,67 dólares.

"É só um repique técnico, após as perdas dos primeiros dias do ano", resumiu Andrew Lebow, da Commodity Research Group.

Na terça e na quarta-feira, o WTI perdeu mais de 9%, beirando um valor mínimo em mais de um ano.

Para o analista, a suspensão das operações em um oleoduto entre Greensboro (Carolina do Norte) e Linden (Nova Jersey), influenciou no comportamento altista do dia.

