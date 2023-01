PRINCIPAIS NOTÍCIAS

VATICANO PAPA: Papa Francisco dá seu último adeus a Bento XVI ante milhares de fiéis

UCRÂNIA RÚSSIA: Putin se diz disposto a diálogo com Ucrânia ante apelos de cessar-fogo

EUA CONGRESSO: Câmara de Representantes dos EUA retoma sessões para tentar eleger seu presidente

=== VATICANO PAPA ===

CIDADE DO VATICANO:

Papa Francisco dá seu último adeus a Bento XVI ante milhares de fiéis

O papa Francisco se despediu nesta quinta-feira (5) de seu antecessor Bento XVI, falecido no sábado (31) aos 95 anos, em funeral solene realizado diante de milhares de fiéis e de personalidades do mundo todo reunidos na Praça de São Pedro.

Por Kelly VELÁSQUEZ, com Clément MELKI

FOTOS, VÍDEO

CIDADE DO VATICANO:

Bento XVI, o papa ultraconservador que se atreveu a renunciar

Sepultado nesta quinta-feira (5) após um funeral solene presidido pelo papa Francisco, no Vaticano, Bento XVI, falecido neste sábado (31) aos 95 anos, entra para a história da Igreja por sua renúncia ao trono de Pedro em 2013, após um pontificado marcado por escândalos e intrigas.

Por Kelly VELÁSQUEZ

FOTOS ARQUIVO, FOTOS

VATICANO:

Georg Gänswein, sombra de Bento XVI e defensor de seu legado

Fiel colaborador durante décadas de Bento XVI, o bispo alemão Georg Gänswein não poupou esta semana críticas ao atual papa Francisco, que presidiu, nesta quinta-feira (5), o funeral do pontífice ultraconservador falecido em 31 de dezembro.

FOTOS ARQUIVO, FOTOS

=== UCRÂNIA RÚSSIA ===

KIEV:

Putin se diz disposto a diálogo com Ucrânia ante apelos de cessar-fogo

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira (5) que está disposto a dialogar com a Ucrânia, se Kiev aceitar as "novas realidades territoriais", em meio aos apelos para um cessar-fogo às vésperas do Natal ortodoxo.

Por Stanislav DOSHCHITSYN

FOTOS, VÍDEO

PARIS:

Geolocalização é fraqueza do Exército russo

Eles foram geolocalizados, atacados e mortos. Dezenas de soldados russos pagaram com a vida pelo uso de seus telefones celulares na Ucrânia, uma prova da fraqueza tecnológica e falta de disciplina dos militares russos.

MOSCOU:

Ataque em Makeyevka lança dúvidas sobre competência da cúpula militar russa

O ataque que matou 89 soldados russos na noite de Ano Novo na cidade ucraniana de Makeyevka reacendeu na Rússia as críticas à mobilização e acentuou a falta de confiança na liderança militar, quase um ano após o início da ofensiva.

=== EUA CONGRESSO ===

WASHINGTON:

Câmara baixa dos EUA retoma sessões para tentar eleger seu presidente

A Câmara de Representantes do Congresso americano retomará suas sessões nesta quinta-feira (5), na tentativa de eleger seu novo presidente, após dois dias de paralisia por lutas internas nas fileiras republicanas.

Por Frankie TAGGART

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

EUA abre as portas para a migração limitada de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela

Os Estados Unidos permitirão a entrada de até 30.000 migrantes de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela a cada mês, mas aumentarão as restrições na fronteira com o México, que o presidente Joe Biden visitará no domingo, informaram autoridades americanas nesta quinta-feira.

FOTOS

LOS ANGELES:

Califórnia entra em estado de emergência por 'ciclone-bomba'

Ventos violentos, chuvas torrenciais e fortes nevascas continuarão presentes nesta quinta-feira (5) na Califórnia, depois que um ciclone-bomba chegou ontem a este estado da Costa Oeste dos Estados Unidos, provocando cortes de energia, fechamento de estradas e a declaração de estado de emergência.

FOTOS

BOGOTÁ:

'Erro' de Petro prejudica processo de paz com ELN na Colômbia

O processo de paz entre o governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional (ELN) atravessa um desafio: o presidente Gustavo Petro anunciou uma trégua com a guerrilha que nunca existiu e semeou dúvidas ante os diálogos que serão retomados no final de janeiro, no México.

LIMA:

Protestos contra governo peruano recomeçam com bloqueio de estradas

Os protestos no Peru contra a presidente Dina Boluarte, sucessora do deposto Pedro Castillo, foram retomados nesta quarta-feira (4), com bloqueios de estradas e manifestações em várias regiões.

Por Carlos MANDUJANO, Moisés ÁVILA

FOTOS

-- EUROPA

MOSCOU:

Começa em Belarus julgamento do ativista Bialiatski, Prêmio Nobel da Paz

O julgamento do ativista pró-democracia bielorrusso Ales Bialiatski, co-vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2022, começou nesta quinta-feira em Minsk, anunciou o grupo de direitos humanos Viasna, fundado por ele.

FOTOS DE ARQUIVO

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Sul admite que drone norte-coreano sobrevoou zona restrita

O Exército sul-coreano admitiu nesta quinta-feira (5) que um drone norte-coreano sobrevoou uma área restrita ao redor da sede da Presidência em Seul no mês passado, algo que havia negado anteriormente.

PEQUIM:

China pede 'imparcialidade' à OMS sobre a covid

O governo chinês pediu à Organização Mundial da Saúde (OMS), nesta quinta-feira (5), que adote uma posição "imparcial" sobre a gestão da covid-19, depois que a instituição criticou Pequim por sua definição "muito estreita" para contabilizar as mortes pelo vírus.

Por Jing Xuan TENG

VIDEO, FOTOS

PEQUIM:

Chineses recorrem ao mercado paralelo em busca de remédios contra a covid

Com muitas farmácias sem estoque e uma explosão de casos de covid-19, inúmeras famílias na China estão recorrendo a sites obscuros e muitas vezes fraudulentos para comprar remédios a preços exorbitantes.

Por Matthew WALSH, con WANG Jiawei

PEQUIM:

Países que impuseram restrições anticovid a passageiros procedentes da China

Cerca de 15 países e territórios impuseram novas restrições sanitárias para o ingressos de viajantes procedentes da China, país mais populoso do mundo e que enfrenta um surto de covid-19 após flexibilizar sua rígida política sanitária.

INFOGRAFIA

-- ORIENTE MÉDIO

PARIS:

Irã fecha instituto francês em protesto por publicação de caricaturas de Khamenei

O Irã anunciou nesta quinta-feira (5) o fechamento de um instituto de pesquisa francês em Teerã depois que a revista satírica francesa Charlie Hebdo publicou caricaturas consideradas "insultuosas" ao guia supremo Ali Khamenei.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Amazon confirma demissão de mais de 18 mil funcionários

A Amazon anunciou na quarta-feira (4) que cortará mais de 18.000 empregos de sua força de trabalho, incluindo alguns na Europa, e justificou a decisão pelo contexto de uma "economia incerta" e pelo fato de a gigante do varejo on-line ter contratado rapidamente durante a pandemia da covid-19.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

LONDRES:

Príncipe Harry acusa William de agressão em 2019, afirma The Guardian

O príncipe britânico Harry conta em seu novo livro como foi fisicamente "atacado" por seu irmão mais velho, o príncipe William, durante uma discussão em 2019, informou o jornal The Guardian na quarta-feira.

Por Anna CUENCA

FOTOS DE ARQUIVO

LONDRES:

Harry, um príncipe em pé de guerra

O príncipe Harry, filho mais novo de Charles III, é um homem em pé de guerra com a família, mas que sonha com a reconciliação. No entanto, a iminente publicação de suas memórias, após outras críticas à família real britânica, ameaça frustrar suas esperanças.

FOTOS DE ARQUIVO

LAS VEGAS, EUA:

Na CES em Las Vegas, tecnologia aponta para otimismo em meio a um cenário sombrio

A Consumer Electronic Show (CES), encontro anual de eletrônicos em Las Vegas, abre suas portas nesta quinta-feira em um cenário sombrio, variando de alta inflação a demissões e dificuldades de abastecimento.

FOTOS, VÍDEO

GENEBRA:

ONU denuncia ataques "sistemáticos" contra os direitos das mulheres

Do Afeganistão ao Irã, passando pelos comentários misóginos e sexistas online, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos disse estar horrorizado com o esforço "sistemático" de atropelar os direitos das mulheres.

LIMA:

Seis mulheres remam 8.000 km entre a América do Sul e a Polinésia Francesa

Seis mulheres - cinco francesas e uma espanhola - alternaram o remo em uma prancha nesta quinta-feira, horas depois de zarpar na véspera da baía de Lima com o desafio de unir os 8.000 km que separam o Peru de Moorea, na Polinésia francesa.

FOTOS

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

