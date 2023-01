Patriarca russo, Cirilo, pede cessar-fogo na Ucrânia por Natal ortodoxo

O líder espiritual russo, patriarca Cirilo, pediu nesta quinta-feira (5) um cessar-fogo na Ucrânia durante o Natal ortodoxo, que é celebrado esta semana em ambos os países.

"Eu, Cirilo, Patriarca de Moscou e de toda Rússia, dirijo-me a todas as partes envolvidas no conflito fratricida para lhes pedir que instaurem um cessar-fogo e estabeleçam uma trégua de Natal das 12h de 6 de janeiro à 0h00 de 7 de janeiro para que as pessoas ortodoxas possam assistir às missas na véspera de Natal e no dia do nascimento de Cristo", afirmou ele, conforme publicado no site da Igreja.

O líder ortodoxo, de 76 anos, é um firme partidário do presidente Vladimir Putin e de sua ofensiva na Ucrânia. Ele deu sua bênção às tropas russas que lutam na Ucrânia e proferiu sermões fortemente antiocidentais e anti-Kiev durante o conflito.

A Igreja Ortodoxa Russa perdeu muita influência na Ucrânia desde que a Rússia anexou a península da Crimeia em 2014, e a instituição apoiou os separatistas pró-russos no leste da Ucrânia.

Em 2019, parte da Igreja ortodoxa ucraniana se separou de Moscou - que manteve o domínio espiritual sobre grande parte da Ucrânia por séculos -, em um cisma histórico.

Em maio passado, a Igreja ortodoxa ucraniana cortou relações com a Rússia, devido à ofensiva deflagrada por Moscou no país em fevereiro.

