Papa Francisco inicia missa do funeral de Bento XVI

O papa Francisco iniciou, nesta quinta-feira (5), a missa solene do funeral de Bento XVI diante de milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, uma cerimônia inédita na história moderna da Igreja Católica.

O caixão simples de madeira com os restos mortais de Joseph Ratzinger, que carrega uma cópia dos Evangelhos, foi colocado no altar instalado no átrio da basílica, à qual o papa Francisco chegou em uma cadeira de rodas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

kv/zm/tt

Tags