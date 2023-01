Neymar não jogará contra Châteauroux pela Copa da França para tratar lesão no tornozelo

O atacante Neymar não vai participar do jogo de sexta-feira do Paris Saint-Germain contra o Châteauroux, pela fase de 32 avos da Copa da França, para tratar a lesão no tornozelo que sofreu na Copa do Mundo, informou nesta quinta-feira o técnico do clube parisiense, Christophe Galtier.

"A ausência de Neymar estava prevista há algum tempo. Os jogadores que foram à Copa do Mundo estão sendo monitorados pelo nosso departamento médico e decidimos que 'Ney' será tratado de sua grave torção de tornozelo", afirmou Galtier em entrevista coletiva.

O atacante lesionou o tornozelo direito no primeiro jogo do Brasil no Mundial do Catar, contra a Sérvia, antes de voltar nas oitavas de final marcando um gol contra a Coreia do Sul. A Seleção foi eliminada nas quartas pela Croácia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contra o Châteauroux, o PSG não poderá contar com nenhuma de suas estrelas do trio de ataque porque Lionel Messi retornou aos treinamentos na quarta-feira e Kylian Mbappé está de férias.

Mbappé e o lateral-direito marroquino Achraf Hakimi ganharam alguns dias de descanso após terem voltado a treinar logo depois do encerramento do Mundial.

No primeiro jogo da equipe na volta do Campeonato Francês, Neymar foi expulso na vitória por 2 a 1 sobre o Strasbourg no dia 28 de dezembro, recebendo um primeiro cartão amarelo por deixar o braço no rosto de Adrien Thomasson e o segundo por simular um pênalti.

Galtier ressaltou que não está "preocupado" com a situação do brasileiro. "Temos um Neymar igual ao do início da temporada. Ele ficou decepcionado e agora está muito comprometido, mas precisa ter cuidado com seu estado físico", disse.

rbo/cyj/pm/cb

Tags