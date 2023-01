'Não venham à fronteira' sem iniciar um processo legal, diz Biden a migrantes

"Não venham à fronteira" sem iniciar um processo legal, pediu, nesta quinta-feira (5), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aos migrantes que chegam ao país em número recorde, prometendo uma nova estratégia migratória "segura e humana".

Em discurso na Casa Branca, Biden admitiu falhas no sistema de imigração americano, ao revelar um plano para aliviar a pressão na concorrida fronteira com o México.

"Eu enviei para o Congresso uma proposta de legislação abrangente que reformularia completamente o que há muito tempo tem sido um sistema de imigração falho", disse Biden em um discurso da Casa Branca.

O presidente americano também reforçou que a nova estratégia seria o que ele denominou de organizada. "É segura, é humana e funciona", afirmou.

Este sistema abrirá as portas a cada mês para até 30.000 migrantes de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela, mas endurecerá as restrições na fronteira com o México.

A cota de migrantes se limitará aos que tiverem um patrocinador em solo americano. Já os que tentarem entrar ilegalmente serão expulsos com base na norma sanitária conhecida como "Título 42" e com a intervenção da polícia, em coordenação com as autoridades mexicanas.

Biden disse ter enviado anteriormente ao Congresso a legislação para revisar o sistema migratório americano.

"Mas os republicanos do Congresso se negaram a considerar meu plano integral", acrescentou, culpando os "republicanos extremistas" pelo fato de o projeto não avançar.

O tema migratório será um dos principais de seu encontro com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, na próxima semana no México.

"Temos uma agenda apertada" para esta cúpula de líderes da América do Norte, que acontecerá na segunda e na terça-feira e também contará com a participação do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse Biden.

E acrescentou: "Parte importante dessa agenda é reforçar a fronteira entre nossos países".

