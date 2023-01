Israelenses e palestinos protagonizam acalorado debate no Conselho de Segurança da ONU

Diplomatas israelenses e palestinos se enfrentaram com veemência, nesta quinta-feira (5), no Conselho de Segurança da ONU: Israel criticou uma reunião "sem sentido" para condenar a visita de um ministro ao complexo Al-Masjid em Jerusalém Oriental, enquanto os palestinos denunciaram que uma "linha vermelha" foi cruzada.

Itamar Ben Gvir, figura da extrema direita israelense e novo ministro de Segurança Nacional, chegou na terça-feira pela manhã a esse local sagrado no coração do conflito entre israelenses e palestinos, provocando uma onda de condenações internacionais, inclusive dos Estados Unidos, aliado histórico do Estado hebraico.

Após um pedido da China e dos Emirados Árabes Unidos, os 15 membros do Conselho de Segurança debateram pública e intensamente por duas horas na sede da ONU em Nova York.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não há absolutamente nenhuma razão para que hoje seja realizada esta sessão de emergência. Nenhuma. Fazer uma sessão do Conselho de Segurança sobre um 'não acontecimento' é realmente absurdo", disse o embaixador israelense Gilad Erdan à imprensa.

O diplomata negou que a visita tenha sido uma "incursão à (esplanada da mesquita) Al-Aqsa" ou uma violação do histórico "status quo" sobre os lugares sagrados de Jerusalém.

"Todo judeu tem o direito de visitar o Monte do Templo", insistiu, referindo-se ao local com o nome usado no judaísmo.

O embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour, chamou o novo governo israelense de "colonial e racista". Criticou ainda a ONU por sua resposta em torno do conflito.

"Que linha vermelha Israel tem que cruzar para que o Conselho de Segurança finalmente diga 'basta' e aja em consequência? Quando vão agir?", questionou Mansour.

Sob um status quo histórico, não-muçulmanos podem visitar o local em horários específicos, mas não podem rezar. No entanto, nos últimos anos, cada vez mais judeus, muitas vezes nacionalistas, rezaram lá em um gesto que os palestinos e vários países do Oriente Médio denunciam como uma "provocação".

Ouvido pela AFP na saída do Conselho de Segurança, o embaixador palestino saudou uma "unanimidade para defender o status quo", embora não tenha havido nenhuma ação concreta da ONU após sua reclamação contra Israel.

nr/vgr/ag/yow/ic/am

Tags