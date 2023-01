Déficit comercial de novembro nos EUA é menor desde setembro de 2020

O déficit comercial dos Estados Unidos diminuiu drasticamente em novembro, devido a uma redução importante nas importações, principalmente de produtos farmacêuticos e utensílios domésticos - conforme dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (5).

O Departamento do Comércio detalhou que o déficit comercial de bens e serviços com o restante do mundo se situou em US$ 61,5 bilhões, 21% a menos do que em outubro. A diferença se explica pela queda de 6,4% nas importações contra uma de apenas 2% nas exportações.

Este é o menor déficit desde setembro de 2020 e está abaixo do esperado pelos analistas.

Esses números refletem um maior gasto das famílias com serviços, no lugar de bens, em um contexto de persistente inflação.

As importações caíram 6,4%, para US$ 313,4 bilhões, com quedas acentuadas em produtos farmacêuticos, veículos e peças de reposição, celulares e bens de uso para o lar.

Já as exportações caíram 2%, para US$ 251,9 bilhões, com recuo significativo em produtos industriais e gás natural.

As exportações mantêm uma tendência de enfraquecimento em um contexto de inflação generalizada no mundo e de valorização do dólar, o que encarece os produtos americanos.

