Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora global de soluções IoT, lançou três novas antenas combinadas para ajudar os designers e desenvolvedores de soluções IoT a otimizar o desempenho do dispositivo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230105005588/pt/

Quectel expands its 5G and GNSS combo antennas portfolio to advance coverage and location services across intelligent transportation, telematics, and mission critical communications (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

-- YEMN016AA - uma antena 5 em 1 fixada por parafuso, 5G e GNSS de perfil muito baixo

-- YEMN017AA - uma antena 5 em 1 tipo disco que oferece várias opções de montagem

-- YEMA013AA - uma antena 9 em 1 combinada plana e retangular de montagem adesiva.

Cada nova antena combinada foi projetada para oferecer escolha e desempenho maximizados para implantações de IoT, para que os clientes possam garantir que seus dispositivos possam acessar a conectividade de que precisam em uma variedade de tecnologias sem fio.

"Estamos muito satisfeitos em lançar as Quectel YEMN016AA, YEMN017AA e YEMA013AA para trazer novas funcionalidades e desempenho ao mercado de antenas combinadas", disse Colin Newman, diretor de desenvolvimento de negócios de antenas da Quectel Wireless Solutions. "Para acelerar o time-to-market e simplificar o design do produto, as organizações precisam de caixas de antena de montagem fácil, versátil e de alto desempenho que ofereçam opções maximizadas em termos de acesso à conectividade e flexibilidade de design. Esses novos produtos oferecem isso com os benefícios adicionais de serem apoiados pelo suporte incomparável da Quectel em design, personalização, teste e fabricação."

A caixa de antena de baixo perfil YEMN016AA 5G para montagem com parafuso mede 204 x 86,6 x 31 mm, o que a torna ideal para situações com restrição de espaço em que é necessária uma antena de baixo perfil. A antena combinada foi otimizada para redes 5G e 4G com 4 x 4 5G/4G MIMO e GNSS L1 e L5, oferecendo recursos de celular e satélite de alto desempenho.

A antena 5G/4G de banda ultralarga oferece ampla cobertura de 600-6.000MHz e é compatível com versões anteriores para oferecer suporte a redes 3G e 2G em Cat-M e NB-IoT. A antena foi projetada para funcionar com vários tamanhos de plano GND ou em espaço livre para facilitar a integração com opções de conexão de 300-5000 mm, terminadas com conectores SMA.

Esta antena omnidirecional de montagem com parafuso é fácil de instalar com máxima durabilidade com seu gabinete IP69 KIBILAC® ASA com proteção contra impactos IK09. A antena é compatível com os módulos da série RM520x da Quectel. A Quectel também oferece suporte abrangente ao projeto de antenas, como simulação, teste e fabricação de soluções de antenas personalizadas para atender às necessidades de aplicações específicas dos clientes.

A Quectel YEMN017AA foi projetada para oferecer desempenho superior e pode ser amplamente utilizada para aplicações sem fio. A antena combinada 5 em 1 possui funções que incluem duas antenas celulares LMH e duas MH e uma antena GNSS L1/L5, para fornecer alto desempenho, excelente eficiência e flexibilidade. O YEMN017AA pode ser parafusada, montada em superfície ou poste para fornecer a mais ampla gama de opções de implantação. Em comum com o YEMN016AA, o YEMN017AA também oferece um invólucro IP69 KIBILAC® ASA, novamente com proteção contra impactos IK09, sendo suportada pela ampla gama de serviços de antena da Quectel.

Tanto a YEMN016AA quanto a YEMN017AA estão sendo usadas para aplicações em transporte inteligente, como direção autônoma, para segurança inteligente em câmeras com sensores de movimento, no setor industrial, para telemática de equipamentos pesados e para socorristas.

A Quectel YEMA013AA é uma antena de montagem adesiva 5G otimizada para redes 5G e 4G. Ela oferece antenas 8x8 5G/4G MIMO e GNSS L1 e L5 em formato compacto de 264,6 x 157,6 x 30,5 mm. A antena é utilizada para aplicações de transporte de passageiros nos setores de ônibus, ferroviário e aéreo, no setor automotivo para equipamentos pesados e rastreamento e telemática de veículos, no monitoramento remoto de ativos e dutos e para serviços de primeiros socorros e emergências. A YEMA013AA é particularmente adequada para clientes que usam roteadores do setor e oferece suporte a uma ampla variedade de aplicativos em IoT ou M2M e casos de uso envolvendo vídeo HD sobre LTE.

Para obter mais informações sobre o alcance da antena Quectel, visite nosso site aqui: https://www.quectel.com/services/antenna

Para obter mais informações sobre a Quectel na CES, visite: https://www.quectel.com/events/ces-2023-las-vegas

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação da IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa crescente equipe global de mais de 6.000 profissionais define o ritmo da inovação em módulos celulares, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, antenas e conectividade IoT.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para mais informações: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook, e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230105005588/pt/

Contato

Phil Rawcliffe, diretor de Comunicações phil.rawcliffe@quectel.com

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags