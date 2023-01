Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, o provedor de software de rede que desenvolve o futuro das redes de telecomunicações com software nativo da nuvem, possibilitando sua implantação em qualquer nuvem e que transforma a forma como o mundo se conecta, anuncia que fornecerá seu portfólio de soluções integrais Provedores de Serviços de Comunicações (CSP) na América Latina para modernizar as redes e facilitar a transição para cloud-native. O portfólio de soluções da Mavenir permite uma transição flexível e econômica para redes 5G, com suporte multitecnológico para todas as gerações anteriores (2G, 3G e 4G), a fim de modernizar as redes móveis atuais enquanto evolui para 5G - garantindo evolução com um impacto mínimo.

"O 5G logo se tornará uma realidade em todo o Brasil e na América Latina em geral, alavancando todos os segmentos com benefícios muito além de conectividade básica. Naturalmente, ninguém vai querer ficar para trás. A Mavenir está auxiliando os CSPs em toda essa jornada, a medida em que eles fortalecem e automatizam as redes 2G, 3G e 4G existentes, implementando uma nova arquitetura baseada em nuvem e microsserviços compatíveis com todas as gerações anteriores na transição para 5G", como Antonio Correa, vice-presidente executivo regional do sul da Europa, Caribe e América Latina na Mavenir comenta.

Os provedores de serviços em todas as regiões estão prontos para adotar uma visão nativa da nuvem em sua transição para o 5G, reduzindo o tempo de lançamento no mercado e, assim, ganhando agilidade e flexibilidade para atender às necessidades dos clientes. De acordo com um estudo de Mavenir e Senza Fili, a adoção do 5G SA pode significar até 32% de economia em despesas de capital (capex) e até 39% de economia em despesas operacionais (opex).

Implantações Recentes

Atualmente, a Mavenir está trabalhando com CSPs em toda a América Latina, que reconhecem que a modernização, automação e proteção das redes para o futuro é fundamental. Essas operadoras estão modernizando seu núcleo de rede, abrindo caminho para o futuro, no qual as redes nativas da nuvem serão a única maneira de viabilizar as promessas do 5G.

Entre os recentes anúncios, na América Latina, A E-Networks anunciou a parceria com a Mavenir para lançar a primeira rede celular VoLTE ("Voice over LTE") 5G da Guiana. A Telefonica Hispam selecionou as tecnologias IMS Core da Mavenir para transformar redes fixas e móveis no México, Colômbia e Chile, implantadas na infraestrutura de nuvem privada de telecomunicações da Telefónica.

Além da América Latina, dentre outras implantações de CSP, a Mavenir está colaborando com a Vodafone Portugal, provedora líder de telecomunicações do país, para implementar 5G nativo em nuvem com um núcleo de rede de pacotes baseado em contêiner para permitir a implantação de seu software através de vários sistemas. Mais recentemente, o Grupo Deutsche Telekom colaborou com a Mavenir em sua solução Converged Packet Core, marcando a primeira implantação na Alemanha, e depois com a Magyar Telekom, provedora líder de serviços de telecomunicações da Hungria e uma subsidiária da Deutsche Telekom, para implantar um núcleo de pacote convergente baseado em nuvem -tecnologia de conteinerização nativa.

O núcleo de rede totalmente virtualizado da Mavenir e baseado em tecnologia de contêiner nativa de nuvem oferece aos CSPs agilidade, adaptabilidade, escalabilidade, mobilidade perfeita, serviços de alto desempenho e fácil implantação e manutenção automatizada que permite a implantação em qualquer nuvem.

Informação de suporte:MAVcore: Tecnologia de software de ponta Núcleo de Pacote Convergente da Mavenir IMS nativo da nuvem da Mavenir MAVscale: Gerencie redes com eficiência e implante novos serviços

Sobre a Mavenir:

Como o único provedor de software de rede nativo de nuvem de ponta a ponta do setor, a Mavenir está focada em transformar a maneira como o mundo se conecta, acelerando a transformação da rede de software para o benefício de mais de 250 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, atendendo a mais de 50% dos assinantes do mundo. A Mavenir constrói o futuro da rede e é pioneira em tecnologia avançada, centrada na visão de alcançar uma única rede automatizada baseada em software que pode ser implantada em qualquer nuvem.www.mavenir.com

