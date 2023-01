Comunicado do Business Wire :Lenovo

Hoje, na CES® 2023, a Lenovo? revelou a linha mais recente de dispositivos e soluções com foco na inovação e aprimoramento da experiência do usuário. Com novos fatores de forma, produtos com belos designs e usos inovadores de IA, o novo portfólio oferece aos consumidores e usuários corporativos uma experiência de tecnologia mais personalizada.

O novo portfólio também demonstra o compromisso da Lenovo com o conjunto de padrões e boas práticas ESG alinhado com sua visão de emissões líquidas zero (net zero) até 2050, em conformidade com as iniciativas de metas baseadas na ciência. A Lenovo continua a se concentrar em apoiar uma economia circular com o aumento do uso de materiais reciclados em seus produtos e embalagens e com a colaboração de parceiros da indústria para ajudar a aumentar a eficiência energética de seus dispositivos

Dispositivos de consumo de alto qualidade destacam a inovação de maneiras inesperadas

A Lenovo apresentou novos produtos ousados para solucionar as diversas necessidades do consumidor. O novo e avançado Yoga Book 9iinaugura um novo capítulo da linha Yoga com inovação incrível e estilo e desempenho de alta qualidade para experiências versáteis. Redefinindo a aparência de um computador de mesa multifuncional com o Yoga AIO 9i orientado para o design. O novo Yoga Slim 6i (14", 8),conhecido comoLenovo Slim 7 (14", 8)nos EUA, é um dispositivo primorosamente projetado, portátil, mas poderoso. Fino, leve e atraente, este notebook possibilita que os usuários trabalhem e criem conteúdo com facilidade, quer estejam em trânsito ou em casa.

A Lenovo também apresentou atualizações de seus Yoga 9i (14", 8)e Yoga Slim 7i Carbon (13", 8), ambos com processadores Intel Core de até 13ª geração para oferecer um desempenho ainda mais impressionante e aumentar a versatilidade e a produtividade.Além disso, o notebook Yoga 6 (13", 8)renovado é avançado e foi atualizado com os mais recentes processadores AMD Ryzen? série 7000, e a bateria foi aprimorada para lidar com sessões de trabalho remoto mais longas.

Na linha de tablets, o Lenovo Tab Extreme rico em recursos e o notepad digital Lenovo Smart Paperoferecem recursos interessantes para se utilizar na escola, em casa e além. O Lenovo Tab Extreme é o maior e mais poderoso tablet da Lenovo até agora e apresenta um design de teclado com dobradiça dupla2; um compartimento exclusivo para proteção foi criado na dobradiça principal do suporte para a caneta LenovoPrecision Pen 3 incluída.

O conceito Project Chronos (nome formal em breve) da Lenovo é uma nova tecnologia que captura o movimento do usuário. Ele permite ao usuário interagir e executar atividades nos mundos 3D virtuais sem óculos ou vestíveis (wearables), tornando mais fácil do que nunca entrar em ambientes virtuais renderizados em 3D.

Tecnologia inovadora para pequenas e médias empresas com um toque especial

A Lenovo anunciou um novo modelo inovador na série ThinkBook Plus que reimagina sua forte herança do fator de forma articulado, com uma tela giratória dupla que apresenta um painel OLED de um lado e uma tela colorida e-Ink do outro. A Lenovo também revelou o seu mais recente notebook ThinkBook 16p Gen 4, alimentado por componentes de alto desempenho. Este dispositivo apresenta um design inovador de acessório modular Lenovo Magic Bay com conector de pino magnético que possibilita a fácil expansão para acessórios opcionalmente incluídos, o LenovoMagic Bay 4K Webcam, Lenovo Magic Bay LTE ou Lenovo Magic Bay Light.

Além disso, a Lenovo apresentou uma nova estação de encaixe sem fio, a ThinkBook 13x Gen 2, que combina várias tecnologias sem fio para criar uma solução de acoplamento e carregamento virtualmente sem cabos. Finalmente, a Lenovo revelou o que há de mais recente no portfólio de fatores de forma da linha Tiny. O ThinkCentre neo 50q é um desktop com economia de espaço de 1L, projetado especificamente para clientes de pequenas e médias empresas.

Ecossistema elegante e mais inteligente de produtos para jogos

A linha Lenovo Legion de 2023 de PCs, monitores e acessórios prontos para jogos define um novo padrão em jogos para PC que oferece aos usuários a vantagem que precisam para liderar as tabelas de classificação. A novidade para 2023 é o chip Lenovo LA AI, o primeiro chip de IA dedicado do mundo em um notebook voltado para jogos3, instalado nos notebooks Lenovo Legion Pro 7 e 7i (16", 8) e nos notebooks Lenovo Legion Pro 5 e 5i (16", 8).O Lenovo AI Engine+, alimentado pelo chip Lenovo LA AI, implementa um algoritmo de aprendizado de máquina de software para otimizar o desempenho do sistema.

Na parte frontal do desktop, a nova geração de torres Lenovo Legion está no auge da potência e desempenho extremos, com o LenovoLegion Tower 7i (34L, 8) e Lenovo Legion Tower 5i (26L, 8)com processadores de desktop Intel® Core? de 13a geração e placas de vídeo NVIDIA® GeForce RTX? série 40, enquanto o LenovoLegion Tower 5 (26L, 8)possui um processador AMD® Ryzen? 9 e AMD Radeon? RX série 7000 ou placas de vídeo NVIDIA da GeForce RTX série 40. Para completar o portfólio, os mais novos monitores da Lenovo Legion incluem os novos monitores de 27 polegadas Lenovo Legion Y27f-30 FHDeLenovo Legion Y27qf-30 QHDprojetados para atender às exigências dos jogadores e criadores de conteúdo.

ThinkPad X1, ThinkPhone, ThinkVision e Lenovo Go Power Hybrid Working

A Lenovo revelou os seus mais recentes notebooks ThinkPad X1, projetados com materiais reciclados1, o software LenovoCommercial Vantageatualizado e idealizado para destacar as configurações que podem aprimorar a eficiência de energia, e um novo aplicativo Lenovo View, que oferece tecnologia avançada de visão computacional para qualidade de imagem de vídeo aprimorada e ferramentas para colaboração, segurança e bem-estar digital. A linha mais recente de monitores ThinkVision lidera com os monitores ultrabrilhantes ThinkVision P27pz-30 e P32pz-30 mini-LED , seguidos pelos novos monitores VOIP da série T doThinkVision, construídos para trabalho híbrido e apresentando funcionalidade Microsoft Teams integrada, câmeras de 5 MP, microfones duplos e alto-falantes. A Lenovo também apresentou seus mais recentes monitores 4K ThinkVision da série P de nível profissional e, para a casa, os novos monitores Lenovo série L com preços acessíveis. Completando um eficiente ecossistema híbrido estão os novos acessórios que incluem o exclusivo Lenovo Go Desk Station, o Lenovo Go 4K Pro Webcam e o combo de teclado e mouse Lenovo recarregáveis, profissionais e sem fio.

Em comemoração ao recente 30º aniversário do ThinkPad, conheça o Lenovo ThinkPhone da Motorola, que foi projetado para levar às empresas uma experiência de smartphone com a mesma qualidade confiável e segurança presente em todos os dispositivos da marca Lenovo Think. Este dispositivo chega com um conjunto de experiências de produtividade - Think 2 Think - que permite aos usuários finais de empresas aproveitar a integração perfeita de dispositivos entre o ThinkPhone e um ThinkPad. Para garantir que o dispositivo opere com desempenho máximo nos próximos anos, ele vem com a plataforma móvel Snapdragon 8+ Gen 1, tela maior de resolução FHD+ de 6,6" e um carregador universal TurboPower de 68 W que pode carregar tanto o telefone quanto o PC.

Dispositivos de consumo que oferecem recursos de última geração para desempenho, versatilidade e conveniência

A última geração de dispositivos de consumo da Lenovo está repleta de recursos e aprimoramentos de destaque que foram projetados para ajudar as pessoas a se conectarem com suas paixões e atingirem suas metas diárias. Com cinco novos notebooks IdeaPad (IdeaPad Pro 5i, IdeaPad Pro 5 Gen 8, IdeaPad Slim 5i, IdeaPad Slim 5 e IdeaPad Flex 3i Chromebook) portáteis e orientados para o desempenho, o elegante e compacto desktop IdeaCentre Mini (1L, 8), um tablet Lenovo de 9 polegadas (Lenovo Tab M9) e a versátil estação de encaixe universal Lenovo 500 USB tipo C, estes dispositivos são projetados para todos os espaços e locais, de acordo com o estilo de vida em movimento do consumidor atual. Seja trabalhando, estudando, criando conteúdo ou apenas conversando com amigos fora da cidade, estes novos produtos oferecem velocidade, versatilidade e conveniência para atender às suas necessidades onde quer que estejam.

Serviços de suporte e software

Além destas opções de hardware de alta qualidade, a Lenovo oferece vários serviços de integridade, suporte e proteção de dispositivos para ajudar a manter os produtos funcionando em condições de pico e mais seguras, como seu mais recente software de segurança baseado em nuvem, o Lenovo Smart Lock4. Para um nível adicional de conveniência no suporte aos notebooks lançados hoje, o Lenovo Premium Care Plus5 incorpora vários de seus serviços em uma única solução. Este serviço abrangente inclui suporte de hardware e software avançado, proteção contra danos acidentais, uma garantia estendida da bateria, o LenovoMigration Assistant e o Lenovo Smart Performance - uma verificação de integridade do sistema de autodiagnóstico encontrada no Lenovo Vantage.

A Lenovo continua a comemorar o 30º aniversário do ThinkPad na CES 2023

A Lenovo prossegue com as comemorações do 30º aniversário do ThinkPad e traz o teatro virtual Think On Theater à CES e além. O Think On Theatre apresentará o conteúdo de nossos Next 30, incluindo Alice Aedy, Marcus John e Bjarke Ingels. Para conferir o Think On Theatre virtual, visite a vitrine virtual da Lenovo que estreia em 5 de janeiro.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência tecnológica global com receita de US$ 70 bilhões, classificada em 171º lugar na lista Fortune Global 500, que emprega 82.000 pessoas no mundo inteiro e atende diariamente a milhões de clientes em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de oferecer uma tecnologia mais inteligente para todos, a Lenovo construiu o seu sucesso como a maior empresa de PCs (computador pessoal) do mundo ao expandir ainda mais para as principais áreas de crescimento, incluindo servidor, armazenamento, dispositivos móveis, soluções e serviços. Esta transformação, juntamente com a capacidade de inovação que muda o mundo da Lenovo, está construindo uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável para todos em todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia sobre as notícias mais recentes em nosso StoryHub.

