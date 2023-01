Comunicado do Business Wire :GlobalLogic Inc.

GlobalLogic Inc., uma empresa do grupo Hitachi e líder em engenharia digital, anunciou hoje a aquisição da Hexacta, uma empresa pan-latino-americana de engenharia digital e de dados. A aquisição faz parte da estratégia contínua da GlobalLogic de expandir suas ofertas e sua lista de talentos excepcionais em engenharia para atender à grande demanda do mercado por serviços de engenharia digital. Durante mais de 20 anos, a Hexacta forneceu com sucesso desenvolvimento de software de alta qualidade, consultoria de TI, design de UI/UX e serviços de análise e engenharia de dados. O foco no cliente e a experiência da Hexacta em todas as fases do ciclo de vida da engenharia de software resultaram em uma base de clientes altamente satisfeita de marcas com renome mundial.

As organizações continuam investindo em criar novos produtos, plataformas e experiências digitais para melhor envolver clientes, gerar novos fluxos de receita e se tornar mais sustentáveis. Esta onda contínua de transformação cria uma forte demanda por engenharia digital, fornecida pela GlobalLogic e pela Hexacta. Mediante aquisição de empresas de engenharia de software estabelecidas com membros de equipe qualificados, a GlobalLogic continuará satisfazendo a grande demanda do mercado e atendendo a uma crescente comunidade de clientes em todo o mundo.

Com atuação em cinco países, a Hexacta reforça a já bem-sucedida presença da GlobalLogic na América Latina. Sua equipe altamente experiente de consultores possui profundo conhecimento em big data e análises, serviços em nuvem, desenvolvimento completo de sequências e testes, todos os quais são recursos essenciais necessários para criar produtos e plataformas digitais de ponta. Suas localizações estratégicas no litoral são ideais para clientes da América do Norte e do Sul, ao oferecer maior proximidade geográfica e menos diferenças de fuso horário. A Hexacta traz 800 funcionários em 10 centros na Argentina, Colômbia, Peru, EUA e Uruguai sob a cobertura da GlobalLogic, ao ampliar as capacidades e ofertas da empresa e proporcionar maior acesso a grandes talentos de engenharia em toda a América Latina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ao trabalhar na interseção de design, engenharia e dados, a GlobalLogic continua sendo a parceira preferida para ajudar clientes a transformar e modernizar seus produtos e serviços digitais", disse Nitesh Banga, presidente e diretor executivo da GlobalLogic. "Com a adição da Hexacta, estamos intensificando nosso portfólio de serviços e capacidades de entrega no litoral, ao agregar profunda experiência técnica e conhecimento exclusivo do setor. Damos as boas-vindas à equipe e esperamos nosso futuro sucesso em conjunto."

"Trabalhamos diligentemente nas últimas duas décadas para desenvolver o talento e os recursos para fornecer serviços inovadores a nossos clientes", disse Juan Navarro, fundador e sócio-diretor da Hexacta. "Ao nos unirmos à GlobalLogic e ao ecossistema mais extenso do Grupo Hitachi, podemos levar estes recursos a um mercado muito maior, obtendo alcance e escala mais amplos de uma só vez. Estamos na expectativa de fazer parte da família GlobalLogic nesta promissora jornada."

Esta aquisição irá permitir que a GlobalLogic eleve ainda mais os pontos fortes da Hitachi em Tecnologia da Informação (TI), Tecnologia Operacional (TO) e Produtos, e acelere seu crescimento, ao ajudar a expandir os negócios da Lumada.

Os termos da transação não foram divulgados. Segundo o contrato, a Hexacta continuará operando com sua liderança e equipe existentes como uma subsidiária integral da GlobalLogic. A transação está sujeita à aprovação regulatória usual e deve ser concluída até o fim do primeiro trimestre de 2023.

Sobre a Hexacta

Hexacta (www.hexacta.com) é uma empresa latino-americana que oferece serviços de engenharia digital e de dados de ponta a ponta, fornecendo serviços de desenvolvimento de software personalizado nearshore e offshore, testes e design de interface de usuário. A empresa tem sede no Uruguai e possui centros de inovação adicionais na Argentina, Colômbia, Peru e EUA. Clientes corporativos de uma ampla gama de setores (Tecnologia Educacional, Tecnologia Financeira, Assistência Médica, Mídia, Jogos Eletrônicos e Tecnologia) se beneficiam das metodologias Agile que resultam em intensa execução de programas. Mais de 20 anos de entrega bem-sucedida de programas garantiram à empresa sua posição como uma das principais empresas de engenharia digital da América Latina.

Sobre a GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) é líder em engenharia digital. Ajudamos marcas em todo o mundo a projetar e construir produtos inovadores, plataformas e experiências digitais para o mundo moderno. Ao integrar design de experiência, engenharia complexa e experiência em dados, ajudamos nossos clientes a imaginar o que é possível e acelerar sua transição aos negócios digitais de amanhã. Com sede no Vale do Silício, a GlobalLogic opera estúdios de design e centros de engenharia em todo o mundo, estendendo nossa profunda experiência a clientes nos setores automotivo, comunicações, serviços financeiros, assistência médica e ciências da vida, fabricação, mídia e entretenimento, semicondutores e tecnologia. A GlobalLogic é uma empresa do Grupo Hitachi operando sob a Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), que contribui para uma sociedade sustentável e com maior qualidade de vida, impulsionando a inovação através de dados e tecnologia como Empresa de Inovação Social.

A GlobalLogic é uma marca registrada da GlobalLogic. Todas as outras marcas, produtos ou nomes de serviços são ou podem ser marcas comerciais ou marcas de serviço de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230105005220/pt/

Contato

GlobalLogic, Inc. (Global) Heather Ailara 211 Comunicações +1.973.567.6040 heather@211comms.com

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags