Comunicado do Business Wire :Boston Metal

A Boston Metal, uma empresa internacional de soluções de tecnologia de metais, irá implantar sua tecnologia de plataforma de eletrólise de óxido fundido (MOE) para recuperar metais de alto valor a partir de resíduos de mineração no Brasil.

A Boston Metal do Brasil, subsidiária integral, foi inaugurada em agosto e está em construção uma unidade no município de Coronel Xavier Chaves, próximo a São João del Rei, Minas Gerais.

A tecnologia MOE patenteada da Boston Metal usa eletricidade para extrair seletivamente metais valiosos de materiais complexos e de baixa concentração que atualmente são considerados resíduos. Isto permite que as mineradoras reduzam os passivos financeiros e ambientais da escória, ao aproveitar este subproduto natural da produção de metal para criar novos fluxos de receita.

Mineração Taboca S.A., um grande produtor brasileiro de estanho refinado e outros minerais industriais, incluindo nióbio e tântalo, assinou um memorando de entendimento (MOU) para explorar o uso da tecnologia MOE da Boston Metal mediante uma cooperação que visa aumentar a eficiência da produção de metais, que demonstra uma economia sustentável e solução lucrativa ao setor de mineração. O desenvolvimento do processo para o MOU será realizado na Boston Metal do Brasil.

"A MOE fornece ao setor de metais uma solução mais eficiente, de baixo custo e mais ecológica para produzir uma variedade de metais e ligas a partir de uma ampla gama de matérias-primas", disse Itamar Resende, presidente da Boston Metal do Brasil. "Estamos na expectativa de desenvolver ainda mais nosso negócio de metais de alto valor e demonstrar a eficiência de nossa solução MOE a fim de transformar resíduos de mineração em fontes de receita."

Com a comercialização da tecnologia MOE para metais de alto valor prevista para 2023, o veterano do setor de metais e mineração, Itamar Resende, recentemente deu as boas vindas a Alexandre Quinze como vice-presidente. Quinze tem a missão de desenvolver operações no Brasil, possuindo mais de 30 anos de experiência em empresas de todos os níveis, de startups a multinacionais.

O negócio de metais de alto valor da Boston Metal complementa o trabalho que está fazendo para ampliar sua plataforma MOE para a indústria siderúrgica. Ao usar eletricidade renovável, o MOE também pode ser aplicado para converter todos os tipos de minério de ferro em aço sem emissões. Assim que esta tecnologia inovadora estiver disponível comercialmente até 2026, os produtores de aço poderão obter emissões líquidas zero de escopo 1 e 2 de modo econômico e satisfazer a crescente demanda mundial por aço ecológico.

Sobre a Boston Metal

A Boston Metal é uma empresa internacional de soluções de tecnologia de metais que vem comercializando eletrólise de óxido fundido (MOE), uma plataforma de produção de metais de tonelagem patenteada alimentada por eletricidade. A MOE fornece ao setor de metais uma solução mais eficiente, de baixo custo e mais ecológica para produção de aço e outros metais a partir de uma ampla variedade de matérias-primas e graus de minério de ferro. Respaldada por investidores líderes e liderada por uma equipe de cientistas e veteranos do setor de metais de classe mundial, a Boston Metal é a única empresa com uma abordagem direta e escalável para descarbonizar a produção de aço. A empresa tem sede em Woburn, Massachusetts, com uma subsidiária integral no Brasil. Para saber mais sobre a Boston Metal, acesse www.bostonmetal.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

