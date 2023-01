Comunicado do Business Wire :1NCE

A 1NCE, uma empresa de conectividade e software de IoT, anunciou hoje a criação de sua unidade de negócios de software junto com o lançamento na Feira de Eletrônicos de Consumo do 1NCE OS - o software de IoT que oferece poderosas ferramentas de desenvolvedor e controle de dispositivos para tornar a IoT ainda mais acessível.

As ferramentas de software são uma parte integral do serviço Lifetime Flat (plano vitalício) e estão disponíveis gratuitamente para os clientes da 1NCE.

O sistema operacional 1NCE é um elemento fundamental do ambicioso objetivo da empresa: consolidar a posição da 1NCE como o destino perfeito para a IoT acessível. Foi idealizado para facilitar a integração dos recursos de conectividade e de software da 1NCE nos projetos de IoT de qualquer escala para projetos novos e existentes. Ao utilizar o 1NCE OS para a integração de dispositivos e da nuvem, os clientes podem acelerar, em meses, o tempo de comercialização no mercado para projetos de IoT. Um dos princípios primordiais da 1NCE é que os dados do cliente não devem ser monetizados e usados para a venda de serviços adicionais. Em vez disso, a 1NCE é transparente quando se trata de como transformar dados em ferramentas que estão incluídas na taxa fixa vitalícia global.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Recursos disponíveis no lançamento:

-- Autenticação do dispositivo: o processo de configuração de uma solução segura e automatizada geralmente exige um processo de integração complicado e sujeito a erros. O 1NCE OS simplifica isso: os clientes só têm que soldar o SIM seguro em seu dispositivo, como qualquer outra peça de hardware, que ele está pronto para oferecer a melhor autenticação e integração de dispositivos identificados exclusivamente em projetos de IoT.

-- Integrador de IoT: conectar dispositivos de forma confiável à nuvem pode ser uma tarefa complexa, mas a tradução do protocolo gerenciado da 1NCE utiliza padrões de código aberto da indústria (UDP, CoAP, LwM2M, AWS IoT Core, Webhooks) para oferecer aos clientes a flexibilidade total e gratuita que eles exigem.

-- Inspetor de dispositivos: o processo demorado e dispendioso de enviar técnicos ao campo para monitorar e reparar dispositivos é significativamente reduzido com o uso do acesso remoto avançado aos estados do dispositivo e de telemetria recente.

-- Localizador do dispositivo: o posicionamento baseado na rede ajuda os usuários a localizar dispositivos, mesmo sem o GPS.

-- Economia de energia: os desafios inerentes de dispositivos alimentados por bateria tornam o uso de energia uma alta prioridade, e a transmissão de carga útil otimizada da 1NCE pode aumentar a vida útil da bateria em até 50%.

Fredrik Stålbrand da Berg Insights disse: "O 1NCE OS e o roteiro de produtos da 1NCE parecem muito atraentes. Nossa visão é que o mercado de conectividade IoT passará cada vez mais para as vendas e entregas digitalizadas. Os SIMs serão pré-instalados em chipsets, enquanto o gerenciamento da conectividade é, cada vez mais, controlado por aplicativos SaaS (software como um serviço). Os clientes esperam experiências digitais simples durante todo o ciclo de vida do produto. A 1NCE está claramente na vanguarda deste desenvolvimento".

Ivo Rook, diretor de operações na 1NCE: "A 1NCE muda o roteiro para os clientes - não monetizamos seus dados por alguns dólares a mais simplesmente porque os dados de nossos clientes são deles e somente deles. A mudança da 1NCE para o software nos permite impulsionar as ideias de nossos clientes não apenas quando precisam de conectividade, mas desde o início de seus projetos e por todo o ciclo de vida de um dispositivo. Conectividade e software de IoT vitalícios por uma única taxa, e é isso aí".

Cinquenta por cento dos projetos de IoT com problemas falharam no estágio piloto. Para novos projetos de IoT, a 1NCE facilita a experimentação antecipada sem grandes gastos que podem acabar com um projeto. Os clientes conectam sensores no mundo todo a uma fração do custo do preço tradicional das operadoras de rede. E agora, com o sistemas operacional da 1NCE, eles obtêm acesso às ferramentas de software que aceleram o tempo de comercialização no mercado, sem ficarem presos ao fornecedor ou pagar por recursos desnecessários incluídos na maioria das plataformas de IoT. E para os projetos de IoT que já estão em funcionamento, a combinação de conectividade e software da 1NCE oferece soluções de nível de produção confiáveis para a melhoria e otimização contínuas.

A maioria dos projetos de IoT exige implantações multinacionais, mas apenas algumas operadoras de rede têm a capacidade de verdadeiramente atender às demandas internacionais. O serviço Lifetime Flat da 1NCE é revolucionário no setor, mas também é simples: por US$ 10/EUR 10, os clientes podem implantar, conectar e gerenciar sensores de IoT em todo o mundo por apenas um dólar por ano por dispositivo. Mais de 10 mil clientes no mundo inteiro já confiam na 1NCE com mais de 15 milhões de conexões gerenciadas.

A capacidade da empresa de oferecer IoT acessível e confiável e sua rápida expansão global para 153 mercados desde 106 no início do ano, ajudou a 1NCE a ganhar recentemente dois prêmios de prestígio: menção honrosa na lista Next Big Things in Tech (Próximas Grandes Coisas em Tecnologia) da Fast Company e o prêmio máximo para o caso de uso mais destacado em "IoT inovadora" (em parceria com a Flashnet) no 18o Leading Lights anual da Light Readings.

Mais informações sobre o 1NCE OS podem ser encontradas aqui e os clientes podem começar a usar o 1NCE na loja on-line da empresa e no AWS Marketplace. O suporte ao cliente está disponível em 14 idiomas.

Sobre a 1NCE

A 1NCE é a única empresa de conectividade e software que oferece IoT a uma taxa fixa global vitalícia. Nossa missão é oferecer uma verdadeira IoT entre fronteiras e preparada para o futuro, sem incertezas ou problemas durante a vida útil de um dispositivo. Em mais de 150 países, a 1NCE transforma a conectividade em eletricidade pronta para consumo para abrir o mundo da IoT aos inovadores que dramaticamente aprimoram o ambiente, as cidades, a assistência à saúde, a segurança pública, a cadeia de suprimentos e muito mais. A empresa, fundada em 2017 pelo CEO Alexander P. Sator junto com a Deutsche Telekom AG, tem sua sede em Colônia, na Alemanha, e conta com mais de 250 profissionais em 20 países. Saiba mais online e siga a 1NCE no Twitter, LinkedIn e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230105005462/pt/

Contato

Brad Chase // brad.chase@1NCE.com

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags