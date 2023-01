Começa julgamento contra bielorrusso Bialiatski, Nobel da Paz 2022

O julgamento contra o ativista bielorrusso pró-democracia preso Ales Bialiatski, um dos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz de 2022, começou em Minsk, nesta quinta-feira (5) - anunciou o principal grupo de defesa dos direitos humanos do país, o Centro Viasna, fundado por ele.

Nas redes sociais, a instituição disse que Bialiatski e seus colaboradores Valentin Stefanovich e Vladimir Labkovich estariam presentes no início do processo no tribunal da capital bielorrussa.

