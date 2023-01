Começa em Belarus julgamento do prêmio Nobel da Paz Bialiatski

O julgamento contra o ativista pró-democracia bielorrusso Ales Bialiatski, um dos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz de 2022, começou nesta quinta-feira (5) em Minsk - anunciou o grupo de direitos humanos Viasna, fundado por ele.

O Centro Viasna, a organização de direitos humanos mais importante neste país autoritário, informou que Bialiatski é julgado junto com seus colaboradores Valentin Stefanovich e Vladimir Labkovich. Os três estão detidos desde julho de 2021.

Bialiatski, de 60 anos, e seus colegas foram presos após protestos contra o regime em 2020, quando o presidente Alexander Lukashenko reivindicou a vitória em eleições consideradas fraudulentas pela comunidade internacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As manifestações levaram dezenas de milhares de pessoas às ruas de Minsk e de outras cidades durante semanas, até que Lukashenko, que governa o país desde 1994, reprimiu a mobilização, com o apoio do presidente russo, Vladimir Putin.

Muitos opositores foram presos, e outros buscaram o exílio.

Os países ocidentais adotaram várias sanções contra Minsk.

Bialiatski recebeu o Nobel da Paz por sua defesa dos direitos humanos, junto com a organização russa Memorial e o ucraniano Centro para as Liberdades Civis.

Belarus serviu de base de retaguarda para as tropas russas em sua ofensiva contra a Ucrânia, lançada no final de fevereiro. Por enquanto, o Exército bielorrusso não participou dos combates em território ucraniano.

Inicialmente, Bialiatski, Stefanovich e Labkovich foram acusados de evasão fiscal. Em novembro, porém, o Viasna informou que podem ser condenados a penas entre 7 e 12 anos de prisão pelas acusações de terem transitado "uma grande quantia em dinheiro" através da fronteira bielorrussa e por terem "financiado ações coletivas que perturbaram seriamente a ordem pública".

Um quarto réu, Dmitry Solovyov, será julgado à revelia depois de fugir para a Polônia.

"Não confiei neste julgamento ou no que poderia acontecer (...). É um julgamento falso", comentou à AFP, alegando que suas acusações eram "absurdas".

O julgamento contra Bialiatski será seguido por outros de jornalistas independentes e de Svetlana Tikhanovskaya, uma proeminente figura da oposição que vive no exílio.

Está marcado para segunda-feira (9) o julgamento de vários jornalistas do site Tut.by, o principal meio de comunicação independente de Belarus. Sobre eles recai uma série de acusações, como sonegação de impostos e incitação ao ódio.

Em 17 de janeiro, terá início o julgamento à revelia de Tikhanovskaya, que enfrenta várias acusações, incluindo alta traição, conspiração para tomar o poder de forma inconstitucional e criação de uma organização extremista.

Candidata às eleições presidenciais no lugar do marido preso - o blogueiro Serguei Tikhanovsky -, Tikhanovskaya reivindicou a vitória nas eleições de 2020. Hoje, vive exilada na Lituânia. Em dezembro de 2021, seu marido foi condenado a 18 anos de prisão por organizar motins em massa, incitar ódio, desordem pública e obstrução da Comissão Eleitoral.

Segundo o Centro Viasna, no final de 2022, havia 1.448 presos políticos em Belarus.

bur/jmm/lch/pz/es/zm/mr/tt

Tags