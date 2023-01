City vence Chelsea fora de casa e se aproxima do líder Arsenal no Inglês

O Manchester City conseguiu uma valiosa vitória por 1 a 0 nesta quinta-feira fora de casa sobre o Chelsea, no encerramento da 19ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado foi importante para os 'Citizens' devido ao empate sem gols do líder Arsenal com o Newcastle (3º). Com isso, o City consegue diminuir para cinco pontos sua desvantagem em relação aos 'Gunners' e aumenta para quatro a diferença sobre o terceiro.

O argelino Riyad Mahrez, no minuto 63, foi o autor do único gol da noite, o suficiente para deixar o Chelsea na décima posição da tabela, muito longe da briga pelo título e a dez pontos da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

Na rodada passada, os 'Citizens' tinham tropeçado em casa com um empate em 1 a 1 com o Everton. Agora, os três pontos contra os 'Blues' dão novo ânimo à equipe para tentar conquistar novamente a Premier League.

O Chelsea não terá que esperar muito para tentar a revanche contra o Manchester City, já que as duas equipes se reencontram no domingo, dessa fez no Etihad Stadium, pela fase de 32 avos de final da Copa da Inglaterra.

-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Segunda-feira:

Brentford - Liverpool 3 - 1

- Terça-feira:

Leicester - Fulham 0 - 1

Everton - Brighton 1 - 4

Arsenal - Newcastle 0 - 0

Manchester United - Bournemouth 3 - 0

- Quarta-feira:

Southampton - Nottingham 0 - 1

Leeds - West Ham 2 - 2

Crystal Palace - Tottenham 0 - 4

Aston Villa - Wolverhampton 1 - 1

- Quinta-feira:

Chelsea - Manchester City 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 44 17 14 2 1 40 14 26

2. Manchester City 39 17 12 3 2 45 16 29

3. Newcastle 35 18 9 8 1 32 11 21

4. Manchester United 35 17 11 2 4 27 20 7

5. Tottenham 33 18 10 3 5 37 25 12

6. Liverpool 28 17 8 4 5 34 22 12

7. Fulham 28 18 8 4 6 30 27 3

8. Brighton 27 17 8 3 6 32 25 7

9. Brentford 26 18 6 8 4 30 28 2

10. Chelsea 25 17 7 4 6 20 19 1

11. Aston Villa 22 18 6 4 8 20 26 -6

12. Crystal Palace 22 17 6 4 7 17 25 -8

13. Leicester 17 18 5 2 11 26 31 -5

14. Leeds 17 17 4 5 8 25 31 -6

15. Nottingham 17 18 4 5 9 13 34 -21

16. Bournemouth 16 18 4 4 10 18 39 -21

17. West Ham 15 18 4 3 11 15 24 -9

18. Everton 15 18 3 6 9 14 24 -10

19. Wolverhampton 14 18 3 5 10 11 27 -16

20. Southampton 12 18 3 3 12 15 33 -18

