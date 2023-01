Ciclista colombiano é agredido por caminhoneiro com coronhada durante treino

O ciclista colombiano Iván Ramiro Sosa, da equipe Movistar, foi ferido no queixo ao ser agredido nesta quinta-feira por um caminhoneiro que o atingiu com uma coronhada durante uma discussão na estrada onde estava treinando, informou à AFP uma fonte próxima do atleta.

Sosa, de 25 anos, pedalava perto de sua cidade natal, Fusagasugá, a 70 quilômetros de Bogotá, quando a discussão começou.

De acordo com um comunicado da polícia, o ciclista reclamou do condutor por "realizar manobras perigosas na via". Em seguida, atirou petras contra o para-brisa do veículo e "causou danos".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O caminhoneiro "desceu e o acertou com a coronha" de sua pistola, contou à AFP a fonte, que pediu anonimato.

Em uma mensagem no Twitter, a Movistar confirmou que Sosa "foi atendido por ferimentos no queixo em um hospital de Fusagasugá".

Uma fotografia que circula nas redes sociais mostra o ciclista com um corte no lado direito do queixo e o uniforme manchado de sangue.

A polícia informou que apreendeu a arma, apesar de o caminhoneiro ter autorização para portá-la.

Vencedor da Volta a Burgos em 2018, Sosa entrou na Movistar no ano passado, após deixar a equipe britânica Ineos Grenadier.

das/lv/ol/cb

Tags