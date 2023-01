Chelsea anuncia contratação do zagueiro francês Benoït Badiashile

O Chelsea anunciou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro francês Benoït Badiashile, que estava no Monaco e assinou com o clube inglês por sete temporadas e meia.

"Badiashile já tem uma experiência importante na elite do futebol francês e na Europa com o Monaco, com quase 150 jogos, contando todas as competições", afirma a equipe londrina em comunicado.

Segundo uma fonte próxima ao Monaco, o Chelsea pagou 40 milhões de euros pelos direitos do jogador, de 22 anos.

Badiashile fez dois jogos pela seleção da França na Liga das Nações, em setembro, mas não foi convocado para a Copa do Mundo do Catar, apesar dos vários desfalques na linha defensiva.

O zagueiro, de 1,94 m, chamou a atenção do Chelsea por seu jogo aéreo, velocidade e qualidade para sair jogando com a bola.

"Estou muito feliz por estar no Chelsea. Estou muito ansioso para começar a jogar por este clube no melhor campeonato do mundo", explicou o jogador em um comunicado dos 'Blues'.

Badiashile reforçará uma defesa que já conta com seu compatriota Wesley Fofana, também de 22 anos, que perdeu vários jogos na temporada devido a uma lesão que sofreu em outubro.

Na décima posição do Campeonato Inglês após 16 rodadas, o Chelsea está a dez pontos do G4, que dá vaga para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

