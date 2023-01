Betis e Osasuna avançam às oitavas de final da Copa do Rei

O Betis, atual campeão, e o Osasuna se classificaram nesta quinta-feira para as oitavas de final da Copa do Rei, depois de eliminarem equipes de divisões inferiores na fase de 16 avos.

Os defensores do título se reencontraram com a Copa visitando o Islas Pitiusas de Ibiza, da quarta divisão espanhola (2ª RFEF), e golearam por 4 a 1.

Apesar do placar elástico, o jogo não foi tão fácil como esperado e inclusive o Islas Pitiusas saiu na frente com um gol de José Miguel Bernal (minuto 26).

O Betis demorou a reagir e só empatou no segundo tempo (54) com o brasileiro Willian José, antes de Edgar González marcar o da virada (58).

Na reta final, o time da região da Andaluzia decretou a classificação com mais um gol de Willian José (81) e outro do francês Nabil Fekir (90+3).

Por sua vez, o Osasuna sofreu ainda mais jogando fora de casa contra o Gimnastic Tarragona, da terceira divisão (1ª RFEF), ao vencer por 2 a 1 na prorrogação.

Kike García colocou os visitantes na frente (16), mas os anfitriões empataram com Pablo Fernández (78), que foi expulso seis minutos depois.

Em inferioridade numérica, o Gimnastic resistiu até o final do tempo regulamentar e levou o confronto para a prorrogação, na qual Eric Montes (112) fez o gol da classificação do Osasuna, que também terminou a partida com dez jogadores em campo pela expulsão de Pablo Ibáñez (119).

Ainda nesta quinta-feira, o Athletic Bilbao encerra a fase de 16 avos visitando o Eldense (1ª RFEF).

-- Jogos da fase de 16 avos de final da Copa do Rei:

- Terça-feira:

CF La Nucía (1ª RFEF) - (+) Valencia (1ª) 0 - 3

Cartagena (2ª) - (+) Villarreal (1ª) 1 - 5

(+) Espanyol (1ª) - Celta de Vigo (1ª) 3 - 1

Cacereño (2ª RFEF) - (+) Real Madrid (1ª) 0 - 1

(+) AD Ceuta (1ª RFEF) - Elche (1ª) 1 - 0

(+) Levante (2ª) - Getafe (1ª) 3- 2

(+) Sporting Gijón (2ª) - Rayo Vallecano (1ª) 2 - 0

- Quarta-feira:

UD Logroñés (1ª RFEF) - (+) Real Sociedad (1ª) 0 - 1

Linares (1ª RFEF) - (+) Sevilla (1ª) 0 - 5

Pontevedra (1ª RFEF) - (+) Mallorca (1ª) 0 - 2 (após prorrogação)

Real Oviedo (2ª) - (+) Atlético Madrid (1ª) 0 - 2

CF Intercity (1ª RFEF) - (+) Barcelona (1ª) 3 - 4 (após prorrogação)

(+) Alavés (2ª) - Valladolid (1ª) 1 - 0

- Quinta-feira:

CD Ibiza Islas Pitiusas (2ª RFEF) - (+) Betis (1ª) 1 - 4

Gimnastic Tarragona (1ª RFEF) - (+) Osasuna (1ª) 1 - 2 (após prorrogação)

(16h00) CD Eldense (1ª RFEF) - Athletic Bilbao (1ª)

(+): times classificados para as oitavas de final.

