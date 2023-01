Bayern de Munique contrata holandês Daley Blind até junho

O Bayern de Munique contratou até o final da temporada europeia o lateral holandês Daley Blind, livre no mercado desde que rescindiu com o Ajax no final de dezembro, anunciou nesta quinta-feira o clube alemão.

"Daley é um jogador defensivo polivalente, capaz de jogar pela esquerda ou pelo meio. Estamos felizes por ele se unir à nossa equipe", disse o diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, em um comunicado.

O contrato contempla também uma cláusula de renovação além da atual temporada.

Blind tem 99 jogos pela seleção da Holanda, que defendeu na Copa do Mundo do Catar, e foi revelado no Ajax, clube pelo qual disputou 333 partidas e conquistou sete vezes o Campeonato Holandês.

"Chego na parte mais importante da temporada, em que os títulos são decididos, e um clube como o Bayern pode ganhar tudo. Espero que minha experiência ajude", disse o jogador.

O Campeonato Alemão volta no dia 20 de janeiro e o Bayern de Munique visitará o RB Leipzig. O gigante da Baviera buscava um jogador de defesa depois da lesão do francês Lucas Hernández no Mundial.

