WTA solicita às autoridades chinesas "reunião privada" com a tenista Peng Shuai

A WTA, o organismo que dirige o circuito profissional do tênis feminino, solicitou às autoridades chinesas que pudesse se reunir "em privado" com a tenista Peng Shuai antes de um eventual regresso do circuito à China, segundo um comunicado da entidade dirigido nesta quarta-feira à AFP.

Segundo esse texto, a WTA deseja se encontrar com Peng Shuai "para falar de sua situação".

"Nós recebemos a confirmação de que Peng estava segura e com comodidades, mas não nos reunimos hoje com ela pessoalmente", acrescentou o texto.

Peng Shuai, especialista em duplas, desapareceu durante cerca de três semanas em 2022 depois de ter acusado o ex-primeiro-ministro Zhang Gaoli, quarenta anos mais velho que ela, de uma relação sexual "forçada".

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, e os jornalistas do diário esportivo francês L'Équipe puderam se reunir com a tenista durante os Jogos Olímpicos de Invierno de Pequim-2022, mas a tenista estava acompanhada.

Existem vídeos dela em público na China, mas não foram suficientes para que muitos continuem a temer por sua segurança e liberdade de ir e vir e de expressão.

A WTA havia decidido em dezembro de 2021 desistir de organizar seus torneios na China, apesar dos significativos interesses financeiros em jogo.

"Estamos firmes em nossa posição, continuamos pensando em Peng Shuai e a WTA continua trabalhando em uma resolução" do assunto, disse o comunicado desta quarta-feira.

"Sempre dissemos que esperamos poder retomar os torneios WTA na região, mas não abriremos mão de nossos princípios fundamentais para conseguir isso", insiste o texto.

