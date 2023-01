Turquia condena visita de ministro israelense à Esplanada das Mesquitas

O ministro turco das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, condenou a visita à Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, do novo ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, durante um telefonema ao seu contraparte israelense, informou a chancelaria turca nesta quarta-feira (4).

"Cavusoglu lembrou a Eli Cohen as expectativas e sensibilidades do nosso país sobre a questão palestina e afirmou que consideramos inaceitável a ação provocadora de ontem do ministro da Segurança Nacional israelense à Esplanada das Mesquitas", assegurou o ministério em nota.

A Esplanada das Mesquitas, terceiro local mais sagrado do Islã e o mais sagrado do judaísmo, também conhecido como Monte do Templo, fica na Cidade Velha de Jerusalém, no setor palestino ocupado e anexado por Israel.

A condenação de Ancara ocorre após uma aproximação sutil entre os dois países, que congelaram seus vínculos depois que um ataque israelense contra uma embarcação turca que levava ajuda ao enclave de Gaza matou dez civis em 2010.

