Tottenham goleia Crystal Palace (4-0) e se consolida em quinto lugar na Premier League

O Tottenham goleou o Crystal Palace fora de casa por 4 a 0 com uma dobradinha de Harry Kane, nesta quarta-feira, no duelo da 19ª rodada da Premier League e começou o ano com um impulso na corrida por vagas na próxima Liga dos Campeões.

Os 'Spurs' estão agora em quinto lugar e permanecem dois pontos atrás do quarto colocado Manchester United, que na terça-feira abriu se provisoriamente cinco pontos ao vencer o Bournemouth por 3 a 0.

Onde o Tottenham conseguiu sair mais forte desta rodada é em comparação com o sexto na tabela, o Liverpool, que foi derrotado por 3 a 1 pelo Brentford na segunda-feira e está agora cinco pontos atrás do time londrino.

A vitória do Tottenham sobre o vizinho Crystal Palace (12º) no Selhurst Park Stadium foi construída no segundo tempo graças a Kane.

O atacante do time marcou primeiro, aos 48 minutos, de cabeça, após um cruzamento do croata Ivan Perisic, e depois aos 53 minutos, em chute cruzado na área, após uma assistência do espanhol Bryan Gil.

Matt Doherty (68) e o sul-coreano Son Heung-min (72) completaram a goleada.

O Tottenham reencontra a vitória depois de um empate (com o Brentford) e uma derrota (para o Aston Villa) nos dois jogos do campeonato disputados após a pausa para a Copa do Mundo no fim de 2022.

"Isto é realmente muito importante. Não tivemos os melhores resultados nos últimos dois jogos. Hoje foi um jogo importante e difícil fora de casa, então foi bom", disse Harry Kane em entrevista à Sky Sports no final do jogo.

Já o Aston Villa (11º) não passou do empate no seu estádio com o Wolverhampton (19º). Danny Ings (78) salvou um ponto para a equipe de Birmingham depois que os 'Wolves' abriram o placar aos 12 minutos por meio de Daniel Podence.

Foi uma noite agridoce para o goleiro argentino do Aston Villa, Emiliano Martínez, que não conseguiu sair vitorioso contra um time da parte inferior da tabela em uma partida em que recebeu uma homenagem das arquibancadas do Villa Park pelo recente título mundial na Copa do Catar-2022.

Antes do apito inicial, 'Dibu' Martínez apresentou aos seus torcedores o troféu Luva de Ouro, que recebeu ao ser eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo.

Quem continua no fundo do poço é o último colocado Southampton (20º), derrotado em casa por 1 a 0 pelo Nottingham Forest, que com esse resultado saiu da zona de rebaixamento e subiu para décimo quinto graças a um gol do nigeriano Taiwo Awoniyi aos 27 minutos. Já o Everton (18º) entrou na zona da degola, depois de ser derrotado por 4 a 1 na terça-feira pelo Brighton (8º).

Um dergau acima está o West Ham (17º), que empatou em 2 a 2 em sua visita ao Leeds United (14º).

O brasileiro Lucas Paquetá (aos 45 de pênalti) e o italiano Gianluca Scamacca (46) haviam virado o placar para os 'Hammers' após o gol inicial do também italiano Wilfried Gnonto (27), mas o Leeds conseguiu então evitar a derrota com um gol do hispano-brasileiro Rodrigo aos 70 minutos de jogo.

--- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Segunda-feira:

Brentford - Liverpool 3 - 1

- Terça-feira:

Leicester - Fulham 0 - 1

Everton - Brighton 1 - 4

Arsenal - Newcastle 0 - 0

Manchester United - AFC Bournemouth 3 - 0

- Quarta-feira:

Southampton - Nottingham 0 - 1

Leeds - West Ham 2 - 2

Crystal Palace - Tottenham 0 - 4

Aston Villa - Wolverhampton 1 - 1

- Quinta-feira:

(17h00) Chelsea - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 44 17 14 2 1 40 14 26

2. Manchester City 36 16 11 3 2 44 16 28

3. Newcastle 35 18 9 8 1 32 11 21

4. Manchester United 35 17 11 2 4 27 20 7

5. Tottenham 33 18 10 3 5 37 25 12

6. Liverpool 28 17 8 4 5 34 22 12

7. Fulham 28 18 8 4 6 30 27 3

8. Brighton 27 17 8 3 6 32 25 7

9. Brentford 26 18 6 8 4 30 28 2

10. Chelsea 25 16 7 4 5 20 18 2

11. Aston Villa 22 18 6 4 8 20 26 -6

12. Crystal Palace 22 17 6 4 7 17 25 -8

13. Leicester 17 18 5 2 11 26 31 -5

14. Leeds 17 17 4 5 8 25 31 -6

15. Nottingham 17 18 4 5 9 13 34 -21

16. AFC Bournemouth 16 18 4 4 10 18 39 -21

17. West Ham 15 18 4 3 11 15 24 -9

18. Everton 15 18 3 6 9 14 24 -10

19. Wolverhampton 14 18 3 5 10 11 27 -16

20. Southampton 12 18 3 3 12 15 33 -18

