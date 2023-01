Roncos, exames e cirurgias - feira tecnológica CES dá destaque à saúde

Travesseiros que acabam com os roncos, sanitários para exames de urina e "clones digitais" para cirurgias mais seguras foram alguns dos novos produtos apresentados na feira anual de eletrônica, CES, de Las Vegas, antes de sua abertura ao público, nesta quinta-feira.

Impulsionada pela pandemia, espera-se que a tendência crescente nas inovações de cuidados médicos remotos ou domésticos seja um dos principais destaques este ano da feira Consumer Electronics Show (CES), realizada em formato virtual em 2021 e híbrido em 2022.

"Vamos ver alguns dispositivos de saúde realmente interessantes que monitoram ou melhoram o bem-estar", disse Avi Greengart, analista da Techsponential, a respeito do programa da feira.

A empresa sul-coreana 10Minds apresentou um travesseiro com microfone incorporado, que detecta roncos e ativa bolsas de ar que não emitem som e mudam de tamanho para girar suavemente a cabeça da pessoa adormecida para uma posição que facilite a respiração tranquila.

"Quando você começa a roncar, (o travesseiro) detecta de imediato", explicou à AFP Daehyun Kim, representante da companhia, durante o evento CES Unveiled. "Inclusive diferencia os teus roncos dos do teu cônjuge".

O travesseiro, que se conecta a um aplicativo para smartphones, compila dados que são analisados para identificar os padrões de ronco, aperfeiçoando, assim, sua resposta com o tempo, acrescentou Kim.

"É uma solução muito simples", assegurou.

Já não é mais preciso levar a urina ao laboratório para fazer certos exames: a empresa de saúde e bem-estar digital Withings apresentou o dispositivo U-Scan, que permite às pessoas analisar a própria urina no sanitário.

A Withings desenvolveu duas versões de sua criação: uma para controlar o ciclo hormonal da mulher e outra nutricional. Um disco inserido na louça do sanitário, equipado com cartuchos intercambiáveis, permite medir indicadores nutricionais, como hidratação, PH ou níveis de vitamina C.

"Ajuda as pessoas a monitorar sua ingestão metabólica para otimizar sua hidratação e nutrientes diários", informou a companhia francesa em um comunicado.

O U-Scan, que se conecta com um aplicativo para smartphones via tecnologia sem fio, consegue, inclusive, distinguir entre vários usuários, segundo a empresa.

A Withings vai comercializar o U-Scan na Europa a partir do segundo trimestre do ano ao preço de 500 euros (530 dólares) o kit básico.

O dispositivo estará disponível nos Estados Unidos assim que obtiver a aprovação da FDA, a agência reguladora de alimentos e medicamentos do país.

A empresa francesa Abys apresentou uma tecnologia que permite aos cirurgiões criar "clones digitais" dos pacientes, usando dados de radiografias e outros exames médicos padrão.

Desta forma, os cirurgiões vão poder planejar com precisão uma operação, reduzindo o tempo e os riscos, explicou à AFP o cofundador da companhia, Arnaud Destainville.

No centro cirúrgico, os médicos vão poder usar capacetes de realidade mista Microsoft HoloLens para acessar o holograma "gêmeo" do paciente e outros dados enquanto trabalham, acrescentou Destainville, acrescentando que as entidades reguladoras dos Estados Unidos aprovaram a inovação da Abys na semana passada.

Para aqueles que sofrem de dores no pescoço ou nas costas, a empresa sul-coreana Bodyfriend disponibiliza por 9.500 dólares uma poltrona de massagem reclinável que se concentra na nuca, mantendo a cabeça presa por uma faixa.

A poltrona, chamada de "Atenção médica fantasma", pressiona os músculos, aplica calor e inclusive emite ondas electromagnéticas que aliviam dores e incômodos.

Este dispositivo "ajuda a resolver os problemas gerados pela tecnologia", pois passar tempo no celular e outras telas pode provocar problemas em músculos, costas e pescoço, disse o gerente da Bodyfriend para a América do Norte, Changjoo Kim.

