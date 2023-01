Regulador chinês aprova expansão do capital do Ant Group, filial do Alibaba

As autoridades chinesas autorizaram o Ant Group, filial da empresa de comércio eletrônico Alibaba, expandir seu capital em cerca de US$ 1,5 bilhão, em um momento em que Pequim parece flexibilizar o controle sobre o setor de tecnologia.

Desde 2020, o setor está sob pressão das autoridades, que multiplicaram as ações contra poderosas empresas da Internet, multadas por questões de concorrência e dados pessoais.

O Ant Group, que lida com os pagamentos do Alibaba, foi o primeiro a sofrer as consequências. No final de 2020, os reguladores suspenderam sua listagem em Hong Kong, estimada em 34 bilhões de dólares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dois anos após esse contratempo, o regulador bancário e de seguros deu ao Ant Group a aprovação para um aumento de capital.

Concluída a operação, o Ant Group poderá deter no máximo 50% das ações.

mjw/oho/dan/sbr/rhl/mab/an/mr

Tags