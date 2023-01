Real Sociedad e Sevilla avançam às oitavas da Copa do Rei

Real Sociedad e Sevilla fizeram sua parte em suas respectivas visitas a equipes da 1ª RFEF, terceira divisão do futebol espanhol, e venceram nesta quarta-feira UD Logroñés (1-0) e Linares (5-0) pelos 16 avos-de-final do Copa do Rei.

Um gol de Robert Navarro aos 33 minutos foi o suficiente para a Real Sociedad, atual terceira colocada da LaLiga, garantir a passagem para as oitavas de final.

Os 'blanquiazules' poderiam ter vencido por um placar mais elástico e aos 67 minutos tiveram um gol anulado do norueguês Alexander Sorloth. Não conseguiram materializá-los e tiveram que esperar o apito final para respirar aliviados.

A visita do Sevilla ao Linares foi bem mais tranquila, com uma vitória maiúscula de 5 a 0, em que o marroquino Youssef En Nesyri brilhou com um hat-trick. Um gol do argentino Erik Lamela e outro contra do compatriota Luciano Squadrone completaram a goleada da equipe de Jorge Sampaoli, que foi expulso antes dos 20 minutos por reclamar com o árbitro da partida.

Com esta vitória, o Sevilla ganha uma injeção de ânimo já que vive uma complicada situação na LaLiga, onde ocupa a zona de rebaixamento.

Sete jogos foram disputados na terça-feira, incluindo a suada vitória do Real Madrid sobre o Cacereño (da 2ª RFEF), por 1 a 0, com um golaço do brasileiro Rodrygo.

Quatro times da elite foram eliminados na terça. O Celta de Vigo perdeu (3-1) para outro da primeira divisão, o Espanyol, enquanto Rayo Vallecano e Getafe foram eliminados por equipes da segundona, Sporting de Gijón (2-0) e Levante (3-2), respectivamente.

O revés mais contundente foi o do Elche, lanterna da primeira divisão, que foi eliminado da competição ao perder por 1 a 0 para o Ceuta (1ª RFEF).

Na quinta-feira terminam os 16 avos-de-final com mais três jogos, incluindo o Betis, atual campeão, contra o Islas Pitiusas de Ibiza (2.ª RFEF).

-- Jogos dos 16-avos de final da Copa do Rei:

- Terça-feira:

CF La Nucía (1ª RFEF) - (+) Valencia (1ª) 0 - 3

Cartagena (2ª) - (+) Villarreal (1ª) 1 - 5

(+) Espanyol (1ª) - Celta Vigo (1ª) 3 - 1

Cacereño (2ª RFEF) - (+) Real Madrid (1ª) 0 - 1

(+) AD Ceuta (1ª RFEF) - Elche (1ª) 1 - 0

(+) Levante (2ª) - Getafe (1ª) 3- 2

(+) Sporting Gijón (2ª) - Rayo Vallecano (1ª) 2 - 0

- Quarta-feira:

UD Logroñés (1ª RFEF) - (+) Real Sociedad (1ª) 0 - 1

Linares (1ª RFEF) - (+) Sevilla FC (1ª) 0 - 5

Em andamento:

Pontevedra (1ª RFEF) - Mallorca (1ª)

Real Oviedo (2ª) - Atlético Madrid (1ª)

CF Intercity (1ª RFEF) - FC Barcelona (1ª)

Alavés (2ª) - Valladolid (1ª)

- Quinta-feira:

(12h00) CD Ibiza Islas Pitiusas (2ª RFEF) - Betis (1ª)

(14h00) Gimnastic Tarragona (1ª RFEF) - Osasuna (1ª)

(16h00) CD Eldense (1ª RFEF) - Athletic Bilbao (1ª)

(+): times classificados para as oitavas de final.

