Presidente dos EUA tenta estender pontes reais e políticas em um país dividido

Joe Biden mantém o suspense sobre uma nova candidatura à Casa Branca, mas uma viagem ao Kentucky, nesta quarta-feira (4), resume perfeitamente o discurso esperado: um presidente democrata que constrói pontes, reais e políticas, enquanto o opositor Partido Republicano aparece dividido.

Biden aparentava serenidade ao partir para Covington, no Kentucky, deixando para trás a agitada disputa interna dos republicanos em Washington, que recuperaram o controle da Câmara dos Representantes, mas não conseguiram chegar a um acordo sobre quem será o próximo presidente da casa.

O presidente qualificou a situação na Câmara de "vergonhosa" e assegurou que continuaria se concentrando em "fazer coisas".

Biden enfatizou esta mensagem em grande medida ao visitar um estado profundamente republicano e reduto do líder da oposição no Senado, Mitch McConnell, que o acompanhará, em um gesto quase extraordinário no polarizado ambiente político americano.

A razão deste encontro é comemorar o 1,6 bilhão de dólares que o Estado federal alocará para duplicar uma ponte antiga e concorrida que liga o Kentucky ao estado vizinho de Ohio, financiada com um pacote histórico de gastos em infraestrutura, aprovado com o apoio dos republicanos.

McConnell é desprezado pelos democratas mais progressistas. No entanto, seu trabalho para conseguir votos entre os republicanos para aprovar a lei de infraestrutura mostrou que o bipartidarismo não está de todo morto.

Uma metáfora perfeita para Biden, que prometeu reconstruir a decrépita infraestrutura da primeira economia mundial, mas também reparar o diálogo entre o campo democrata e o conservador, que ficou em ruínas ou quase, após o mandato do republicano Donald Trump (2017-2023).

Esta mensagem permitiu a Biden vencer em 2020 e será o eixo de uma campanha de reeleição caso se candidate, o que se espera que vá anunciar nas próximas semanas.

A ponte Brent Spence, que liga Cincinnati ao norte do Kentucky, é um exemplo claro da deterioração da infraestrutura em todo o país. Altos funcionários da administração Biden, inclusive a vice-presidente Kamala Harris, visitarão outras três pontes importantes com reparos previstos em Chicago, Connecticut e a famosa Golden Gate, em San Francisco.

Quando perguntado sobre a viagem ao Kentucky, Biden diminuiu a importância de seu vínculo amigo-inimigo com McConnell.

"Todo o mundo fala quanto é importante. Não tem nada a ver com a nossa relação", disse Biden no começo desta semana.

Ele insistiu que o motivo da viagem é bastante simples: "É uma ponte gigante, cara. É muito dinheiro".

Biden, que foi senador por mais de três décadas, é muito consciente, no entanto, do poder que significa se comunicar publicamente com alguém com quem debateu durante muitos anos. Como disse em outro evento do qual os dois participaram, em fevereiro, "Mitch, não quero prejudicar sua reputação, mas somos amigos de verdade".

E as pontes não ligam apenas dois pontos, também rendem slogans de campanha.

"Quando pensamos em infraestruturas, estamos ligando comunidades", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, ressaltando o interesse de Biden pelo trabalho conjunto com os republicanos.

Está por ver se Biden também vai apelar para esta mensagem de unidade caso tente a reeleição em 2024.

