Preços do gás caem na Europa ao menor nível desde 2021

Os preços do gás natural no atacado caíram na Europa, nesta quarta-feira (4) aos menores níveis desde novembro de 2021, porque o inverno pouco rigoroso reduziu a demanda, apagando as altas do ano passado após a invasão russa da Ucrânia.

Por volta das 13h20 de Brasília, o contrato europeu de referência para o próximo mês, negociado no mercado TTF da Holanda, registrava queda de 9,3%, a 65,59 euros (cerca de 69 dólares), auemtando as perdas desde o início da semana.

