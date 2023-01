Petróleo atinge valor mínimo em um mês frente à demanda que ameaça cair

Os preços do petróleo voltaram a registrar forte queda nesta quarta-feira (4), atingindo um valor mínimo em quase um mês, devido à possibilidade de recuo da demanda devido à disparada dos casos de covid-19 na China e às temperaturas altas na Europa e nos EUA.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março recuou 5,18%, a 77,84 dólares.

Enquanto isso, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em fevereiro perdeu 5,31% a 72,84 dólares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim, os dois tipos de petróleo de referência fecharam em níveis mínimos em quase um mês. No começo de dezembro, o petróleo atingiu seus preços mais baixos desde 2021.

tu/clc/mr/cjc/mvv

Tags